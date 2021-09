De Thinka Z-Wave is de eerste Apple HomeKit-gecertificeerde Z-Wave-controller wereldwijd en wordt gemaakt door een Nederlands bedrijf. Hiermee kun je je Z-Wave-accessoires in huis geschikt maken voor HomeKit.

Thinka Z-Wave

Thinka is in 2015 opgericht door Michael Franken (CEO) en is gevestigd in Amsterdam. Volgens het bedrijf is 90% van alle HomeKit-accessoires gebaseerd op wifi en Bluetooth, terwijl dat niet geoptimaliseerd is voor smart home-verbindingen. Z-Wave is daarvoor geschikter, vanwege het grote bereik en het feit dat het energiezuinig is, waardoor batterijen in sensoren wel tien jaar meegaan. Daarnaast heeft het minder last van interferentie dan wifi en Bluetooth. Het probleem is alleen dat veel Z-Wave-accessoires niet geschikt zijn voor HomeKit.



Misschien heb je ooit slimme accessoires met Z-Wave gekocht en heb je daar later spijt van gekregen toen je besloot om naar HomeKit over te stappen? Z-Wave is een van de vele protocollen voor smart home -producten en wordt bijvoorbeeld gebruikt door Fibaro. Je moet daarom altijd goed opletten of je wel de juiste variant te pakken hebt. Er zijn volgens Thinka meer dan 3.300 slimme Z-Wave-producten die je met deze nieuwe controller geschikt kunt maken voor HomeKit . Daarnaast werkt het met Amazon en Google Home.

We zijn bezig dit accessoire te testen en je leest er op korte termijn dan ook meer over!

Met de aanschaf van Thinka Z-Wave heb je keuze uit accessoires van 600 merken, waaronder schakelaars, dimmers, thermostaten, deurbellen, sprinklers, speakers, ventilatoren, gordijnen en sensoren. Extra handig is dat je het vanuit de Woning-app van Apple kunt bedienen en dat de controller een ingebouwde computer heeft, die je gegevens lokaal opslaat. Thinka maakt dan ook geen gebruik van de cloud.

Thinka Z-Wave is vanaf 7 september verkrijgbaar via de eigen webshop van Thinka en robbshop. Later komen ook Amac, Momotica en Coolblue erbij met een verdere uitrol op 15 september. De adviesprijs bedraagt €429. Daarmee ligt de prijs net iets boven die van de Homey Pro (€400) waarmee je ook allerlei niet-compatibele accessoires aan elkaar kunt knopen.