Later vandaag komt iOS 15 beschikbaar, maar één functie zit er op het laatste moment niet in: het zoeken van je AirPods met de Zoek mijn-app. Het is uitgesteld naar "later deze herfst".

Uitstel voor Zoek mijn AirPods

Apple heeft de pagina met iOS 15-functies bijgewerkt om duidelijk te maken dat de Zoek mijn AirPods-ondersteuning nog niet komt. Het was gepland voor de AirPods Pro en AirPods Max. Apple heeft geen reden gegeven voor het uitstel, maar het is zeker niet de enige functie waar je langer op moet wachten. Zo zijn Universal Control, SharePlay en het verbergen van je e-mailadres niet klaar als vanavond rond 19:00 uur de eerste officiële update van iOS 15 binnenrolt. We hebben een uitgebreider overzicht van alle uitgestelde functies in iOS 15. Daarnaast zijn er diverse functies die misschien later nog naar Nederland en België komen, zoals het toevoegen van ID-kaarten en rijbewijzen in de Wallet-app.



AirPods zoeken met je iPhone

Het is een mooie, handige verbetering: raak je je AirPods Pro of AirPods Max kwijt, dan kun je die terugvinden op je iPhone, iPad of Mac. Bovendien zullen andere mensen helpen met zoeken: lopen ze met een iPhone of ander Apple-device langs jouw zoekgeraakte AirPods, dan zal de locatie anoniem worden doorgegeven aan het Find My-netwerk. Zo weet je waar je moet zoeken. Zodra je dicht genoeg in de buurt bent kun je verbinding leggen met Bluetooth en een geluidje afspelen om nauwkeuriger te zoeken.

Ook Zoek mijn voor Wallet

Apple voegde onlangs ook een Zoek mijn-functie toe aan de Apple Wallet-case, maar doet dat op een andere manier. In plaats van een chip in de Wallet te stoppen, registreert de iPhone de locatie zodra de Wallet loskomt van het toestel. Je kunt dan de laatst bekende locatie opzoeken om je pasjes terug te vinden.

Je kunt de Wallet nu aanschaffen in vijf nieuwe kleuren. Ze kosten 65 euro per stuk:

Goudbruin

Donkere kers

Sequoia-groen

Middernacht

Blauweregen

iOS 15 komt later vanavond uit, na drie maanden in beta te zijn getest. Moet je meteen updaten naar iOS 15? Dat hangt van je persoonlijke omstandigheden af, onder andere of je heel specifieke apps nodig hebt die nog niet voor iOS 15 zijn aangepast. Denk daarbij aan apps om uren of roosters te gebruiken. Ook kun je beter wat voorzichtiger zijn als je een ouder toestel zoals de iPhone 6s hebt, want daarop is de iOS 15-update door minder ontwikkelaars en betatesters geprobeerd.