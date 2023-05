Bij smart home denk je misschien niet meteen aan de FritzBox-routers van AVM. Maar omdat heel wat huishoudens een dergelijke router in de kast hebben staan, is de komst van Zigbee en Matter toch van belang.

Fritz-gateway met Zigbee

In de Duitse MediaMarkt zie je gangpaden vol AVM-producten, waaronder tientallen varianten van de FritzBox. Dat is in Nederland wel anders. Hier worden de routers vooral via de providers uitgedeeld. Heb je zo’n FritzBox in de kast staan en ben je er tevreden over, dan ben je wellicht ook geïnteresseerd om je hele huis de ‘verfritzen’. Dat kan met de nieuwe FritzSmart Gateway, die sinds kort beschikbaar is en ondersteuning biedt voor Zigbee. Later komt er ook Matter-ondersteuning bij. Met deze gateway kun je een slim huis inrichten op basis van Fritz Smart Home.



Fritz Smart Home: alleen voor lampen en stekkers

Als je de nieuwe FritzSmart Gateway in huis haalt kun je Zigbee-accessoires eraan koppelen, ook van andere merken. Het werkt onder andere met Philips Hue (vanaf 3e generatie), IKEA Tradfri, Silvercrest (van Lidl), Ledvance, Innr, Trust, Osram en wat lokale merken zoals Müller-Licht en Paulmann. Wel is het belangrijk om te weten dat momenteel alléén lampen en slimme stekkers worden ondersteund. Andere accessoires zoals sensoren voor beweging en waterlekkage, zijn nog niet geschikt. Op de website van fabrikant AVM is een lijst met geschikte producten te vinden.

Of je Fritz als centraal aanstuurpunt voor je smart home wil gebruiken, is een persoonlijke keuze. Wat ons betreft is Philips Hue een stuk veelzijdiger wat het koppelen van accessoires van derden betreft. Of HomeKit, maar dat werkt niet samen met Fritz. Voor de kenners: de nieuwe gateway werkt met DECT ULE/HAN FUN en ZigBee 3.0.

FritzBox vereist

Je koppelt de FritzSmart Gateway aan een FritzBox, via je WiFi of Ethernet-poort. Daarna kun je via de gebruikersinterface van de FritzBox de Smart Home-functies instellen. Is dat gelukt, dan kun je ze in- en uitschakelen via de FritzApp, de programmeerbare knop FritzDECT 440 of de FritzFon (een DECT-telefoon voor thuis). AVM heeft in het verleden volop ingezet op DECT-technologie en dat blijkt ook wel als je beter naar de FritzSmart Gateway kijkt: die werkt behalve met ZigBee ook met DECT Ultra Low Energy, een draadloze communicatiestandaard die sinds 2013 bestaat al lijkt de lijst aan nieuwe producten sinds 2018 wat te zijn opgedroogd. Volgens AVM kun je DECT-accessoires zoals radiatorknoppen, slimme schakelaars en led-lampen makkelijk met je Fritz-gateway verbinden (als je ze kunt vinden). AVM verkoopt zelf dergelijke accessoires, maar andere consumentenmerken kiezen vaak voor Bluetooth, WiFi, Zigbee of het nieuwere Thread.

Fritz Smart Home krijgt ooit Matter

Nu AVM ondersteuning voor Zigbee heeft toegevoegd is één stap gezet. Interessanter is of er ook aan Matter wordt gedacht. Daar wilde het bedrijf lange tijd niets over zeggen. Tot nu toe, want in een tweet kondigen ze aan ernaar te kijken, al kunnen ze nog niets zeggen over een mogelijke termijn. Matter is voor Apple-gebruikers nog interessanter, want het betekent dat je Fritz-accessoires ook met HomeKit kunnen communiceren. Het maakt dan niet meer uit of ze met DECT werken.

De FritzSmart Gateway kost €89,99 in de winkel en vereist een FritzBox. De meeste kans heb je bij Duitsgeoriënteerde webshops zoals Conrad. De FritzBox-routers vind je werkelijk overal: van Bol.com tot Coolblue. Let wel even op of het gaat om het Duitse of niet-Duitse model.