De Homey Pro is een handig apparaat, omdat het allerlei smart home-apparaten aan elkaar knoopt. Maar de prijs van 399 euro is voor veel mensen een afknapper. Dat geldt trouwens ook voor de eerder vandaag aangekondigde Thinka Z-Wave, die voor maar liefst 429 euro over de toonbank moet gaan. Voor beginnende smart home-gebruikers introduceert Athom daarom nu de Homey Bridge, een eenvoudiger hub die alle denkbare protocollen ondersteunt: ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, 433 MHz en infrarood. Daarnaast komen er betaalde abonnementen zonder dat je er hardware voor nodig hebt.



Homey Bridge

Veel smart home-apparaten werken met de nieuwe cloud-versie van Homey, zoals Philips Hue, Sonos en Spotify, zonder dat je extra hardware nodig hebt. Voor accessoires die niet via de cloud werken kun je de Homey Bridge kopen voor €69 om ze te koppelen. De Homey Bridge bevat geen zware processor en veel geheugen, maar is afhankelijk van de cloud. Daar vindt het koppelen, automatiseren en het uitvoeren van flows plaats.

Homey Bridge past de frequentie van Z-Wave aan de geografische locatie aan. In regio’s waar dat is toegestaan (zoals Europa) wordt ook 433 MHz ingeschakeld. Je kunt de Homey Pro per direct aanschaffen, maar de online software gebruiken kan momenteel alleen nog op uitnodiging.

Homey Free

Als je een Homey Bridge koopt krijg je er drie maanden Homey Premium bij. Daarna val je terug naar Homey Free (gratis) of je kunt tegen betaling Premium blijven gebruiken.

Homey Free is gratis en is online te gebruiken. Je kunt er tot 5 apparaten mee toevoegen en je hebt er geen hardware voor nodig. Je kunt het dus zonder kosten eens proberen, maar het werkt alleen bij accessoires die al een eigen cloudplatform hebben zoals Philips Hue. De internetverbinding wordt gelegd via wifi. Je mist bij Homey Free echter de Homey Logic (geavanceerde flows) en Homey Insights (inzicht in je data).

Homey Premium

Kies je voor Homey Premium, dan betaal je €2,99 per maand en krijg je de mogelijkheid om meer dan 5 apparaten toe te voegen. In feite zijn je opties dan onbeperkt, ongeacht of je een Homey Bridge hebt.

De Homey Pro blijft bestaan voor meer professionele gebruikers en zal ook updates blijven krijgen. Je krijgt alle functies zonder dat je de hierboven genoemde abonnementen hoeft af te sluiten, want de €399 is een eenmalige aankoop. Eventueel kun je voor 1 euro per maand dagelijkse backups maken.

Homey Pro blijft bovendien het enige apparaat van Athom dat lokaal accessoires kan aansturen. Bij de Homey Bridge ben je namelijk altijd afhankelijk van de cloud. Dat brengt uiteraard risico’s met zich mee: als het cloudsysteem van Homey eruit ligt kun je je smart home niet bedienen.