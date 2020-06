De Eve Cam, de camera met HomeKit Secure Video van Eve, is vanaf nu door iedereen te bestellen. De pre-orders zijn gestart, met de leveringen rond het einde van de maand. De app was eerder al klaar voor de komst van de beveiligingscamera.

Eve Cam vanaf nu te bestellen

Eigenlijk zou de Eve Cam al in april op de markt komen, maar de fabrikant heeft dit eerder stilletjes aangepast naar eind mei. Nu een paar dagen later is de camera eindelijk te bestellen. De Eve Cam biedt HomeKit met Secure Video en is gefocust op je privacy. Alle gegevens van de camera zijn met encryptie beveiligd en er zit geen aparte Eve Cloud-abonnement aan vast. De enige extra kosten die je eventueel hebt zijn voor het gebruik van HomeKit Secure Video, als je nog niet het juiste iCloud-opslagabonnement hebt.



De Eve Cam is vanaf vandaag te bestellen en heeft een adviesprijs van €149,94. Wel komen daar nog extra verzendkosten bij van zo’n €7. De Eve Cam is voorlopig alleen nog direct bij Eve zelf te bestellen via deze link.

Dit zijn de belangrijkste specificaties:

Beveilligingscamera met HD-video voor binnen.

Nachtmodus tot 5 meter

Kijkhoek van 150 graden

Infrarood bewegingssensor

Twee-weg communicatie dankzij speaker en microfoon

Exclusief voor HomeKit en Secure Video

Eve Cam maakt alleen gebruik van HomeKit-technologie en deelt geen data, vraagt je niet om een account te maken, legt geen profielinformatie aan en volgt je ook niet. Als je alle videofuncties hebt uitgeschakeld kun je de Eve Cam toch nog gebruiken als bewegingssensor voor het aansturen van je andere HomeKit-accessoires.

Eve-app eerder al aangepast

De app is er een paar weken geleden wel al voor aangepast en bevat nieuwe functies voor HomeKit-camera’s. Gebruikte je de Eve-app al met een HomeKit-camera, dan kon je altijd al via de functie ‘At a Glance’ een blik werken op je camera. In Eve 4.2 worden de mogelijkheden voor camera’s nu verder opgevoerd. Je kunt sinds die versie al je HomeKit-geschikte camera’s zien, tegelijk met andere accessoires. Ook zie je details zoals de huidige camera-status. Je kunt handmatig pauzeren of doorgaan met streamen.

Met de fullscreen weergave kun je nu je audio-instellingen en meer aanpassen van je camera. Ook kun je met push-to-talk praten met de personen die in de kamer zijn. Dit werkt uiteraard alleen op modellen die voorzien zijn van microfoon en speaker.



Volgens de fabrikant is het echt een game changer op het gebied van slimme camera’s. Je huis is immers de omgeving die het meest privé voor je is en dan wil je niet dat fabrikanten van camera’s of hackers kunnen meekijken. Heb je geen interesse in camera’s, dan heeft Eve 4.2 toch ook iets voor je te bieden. Er zijn allerlei kleine verbeteringen aangebracht. Zo staan instellingen en aanpassingen nu nog meer centraal.

Gedeelde Eve-instellingen

Met de Eve-app kun je je huis nu inrichten tot op het kleinste detail. Je kunt afbeeldingen van je kamers gebruiken, accessoires een eigen icoon geven en alles op de gewenste manier sorteren. Die instellingen kun je nu beveiligd uitwisselen met je andere iOS-apparaten, dankzij iCloud. Elk apparaat dat op hetzelfde iCloud-account is ingelogd heeft ook dezelfde instellingen.

De At a Glance-weergave kan verschillende instellingen voor je iPhone en iPad aan. Ook hierbij is rekening gehouden met privacy: er wordt niets op externe servers opgeslagen, behalve dan iCloud. De instellingen worden met native iOS CloudKit-technologie gedeeld en alle beveiliging is dus in handen van Apple. De huidige status van apparaten worden lokaal op je toestel opgeslagen. Hieronder zie je hoe dat eruit ziet.

Vernieuwde room editor

Met de room editor kun je je huis instellen zoals je zelf wilt. Er zitten nieuwe presets in de app, om je kamers in te stellen. Hiervoor tik je op het icoontje naast de naam van de kamer. Je kunt een eigen foto toevoegen, een kleur instellen of presets kiezen.

Meer informatie over de update van de Eve-app vind je in deze blogposting.

