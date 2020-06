OV-app Citymapper is in Nederland flink uitgebreid. De app laat je een reis plannen met de trein, bus of metro en dat kan nu ook in heel Nederland.

Al in 2015 schreven wij een review over Citymapper. Sinds die tijd gold er nog altijd een flinke beperking: de app bood alleen dekking binnen de Randstad. Het overgrote deel van Nederland had dus bijna niks aan de app. Maar daar is nu verandering in gekomen, zo kondigt Citymapper zelf aan.



Citymapper nu in heel Nederland

Dankzij de uitbreiding van Citymapper over het hele land, kun je een reis plannen van Groningen naar Maastricht of van Middelburg naar Leeuwarden. De app toont informatie van de NS, maar ook lokale busvervoerders en -haltes. Citymapper werkt ook samen me taxidiensten als Uber en toont deelfietsen en -scooters van Mobike en felyx. Je kan in de app je woon- en werkadres instellen.

Citymapper heeft ook een Apple Watch-app. Daarmee krijg je stap voor stap begeleiding langs je route. Je ziet hoe lang je nog op je bus moet wachten en waar je naartoe moet lopen. De Apple Watch-app geeft aan wat de eerstvolgende vertrektijden van je trein zijn. Via het menu van de Apple Watch-versie van Citymapper navigeer je direct naar je werk, huis of een bewaard adres. Je kan ook de dichtstbijzijnde bushalte of treinstation bekijken.

De app wordt internationaal al jarenlang geroemd. Citymapper werkt behalve in Nederland ook in delen van België en in grote Europese steden als Londen, Berlijn, Parijs en Kopenhagen. Ook in de VS kun je Citymapper gebruiken, bijvoorbeeld in New York, Chicago of Boston.

Met dank aan iCulture-lezer René!