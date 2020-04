De nieuwe dienst is vanaf 21 april beschikbaar voor alle Sonos-gebruikers. Via een software-update krijg je toegang tot de radiostations. Waarom radio? De speakerfabrikant heeft ontdekt dat radio goed is voor bijna de helft van de luistertijd op Sonos. Met Sonos Radio kun je luisteren naar bestaande radiostations, maar ook naar het gloednieuwe Sonos Sound System-radiostation en allerlei Artist Stations, waarbij bekende artiesten de selectie hebben gemaakt.



Groter radio-aanbod op Sonos

Ook in Nederland en België

Sonos biedt al meer dan 100 streamingdiensten op de Sonos-speakers. Voor radio werd tot nu toe gebruik gemaakt van een samenwerking met TuneIn. Dit aanbod wordt nu uitgebreid met veel meer radiodiensten en eigen zenders. Zo wordt Europa’s grootste radiobedrijf Global toegevoegd en komt ook Radio.com in het aanbod. In totaal heb je dan keuze uit 60.000 zenders van verschillende streaming partners.

In Nederland zal alleen het grotere radio-aanbod beschikbaar komen. Daarnaast werkt Sonos aan een eigen programmering, maar die is voorlopig alleen te beluisteren in de Engelstalige landen: de VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië. Andere landen zoals Nederland volgen op een later moment.

Sonos Sound System (reclamevrij)

Nog niet in Nederland en België

Sonos start een eigen, reclamevrij radiostation. Het doet misschien denken aan Apple’s Beats 1, maar de insteek is anders. Sonos heeft geen bekende dj’s in huis gehaald maar maakt gebruik van de muziekkennis die al in eigen huis beschikbaar is. Er werken bij Sonos heel wat muziekliefhebbers, die de samenstelling en presentatie zullen verzorgen. Je krijgt nieuwe en bekende muziek voorgeschoteld, hoort de verhalen achter de schermen en luistert naar gast-dj’s.

Iedere woensdag is er een door artiesten gepresenteerd radio-uur, een 60 minuten durend radioprogramma met muziek en commentaar door de artiesten zelf. Ze praten over hun nieuwste releases en waar ze mee bezig zijn.

Artist Stations (reclamevrij)

Nog niet in Nederland en België

Daarnaast komen er advertentievrije Artist Stations, met muziekselecties van artiesten die zich hebben laten inspireren door hun eigen invloeden en passies. Zo komt er een station rondom Thom Yorke van Radiohead, die op het moment van de lancering (15:00 uur Nederlandse tijd) live zal gaan. Yorke belooft nummers te draaien die hij de afgelopen tijd is tegengekomen en hem hebben geïnspireerd, ontroerd of anderszins gefascineerd.

“Misschien komen de muren dan iets minder snel op je af”, aldus Yorke. Alleen zullen wij nog even tegen de muren aan moeten kijken, want het radiostation gaat pas op een later moment van start in de Europese landen.

Later komen er Artist Stations van Brittany Howard van Alabama Shakes, David Byrne en Third Man Records. Om te voorkomen dat je jarenlang Thom Yorke moet aanhoren zal er regelmatig een wisseling van de wacht plaatsvinden.

Sonos Stations

Nog niet in Nederland en België

Naast de hierboven genoemde radiostations komen er ook Sonos Stations. Het gaat hier om meer dan 30 zenders die zijn geïnspireerd door de favoriete genres van Sonos-gebruikers. Je kunt bijvoorbeeld luisteren naar Indie Gold, Hit List, Reggae Roots, More Minimal en Cocktail Hour. Dit is dus wat minder hiphop-gericht dan Apple’s activiteiten op het gebied van radio.

Om er gebruik van te maken heb je een Sonos-speaker nodig. Dat kan een IKEA Sonos-speaker zijn, maar ook een van de bekende modellen zoals de Sonos One of de Sonos Beam.