Gebruiker jazzhustler op Reddit plaatste twee foto’s op het HomeKit-forum met daarop een mogelijk gelekte Eve Energy en een beveiligingscamera van hetzelfde merk. Het ontwerp van de stekker lijkt erg op die van de Vocolinc SmartBar, een andere slimme stekker. De camera heeft veel weg van de binnencamera van Nest.



Eve beveiligingscamera op komst

Eve heeft al enkele producten om de beveiliging van je huis op te schroeven. Wat nog ontbreekt is een beveiligingscamera, maar dat lijkt te gaan veranderen. De foto op Reddit laat duidelijk een camera zien met een screenshot van de Eve-app ernaast.

Eve maakt al haar producten geschikt voor HomeKit. Ook heeft het bedrijf geen eigen cloudoplossing. Dat duidt erop dat deze camera ondersteuning zal hebben voor HomeKit Secure Video. Voor Apple-gebruikers is dat een aantrekkelijke oplossing voor het opslaan en bekijken van camerabeelden. De meeste Eve-producten maken gebruik van Bluetooth, maar de camera werkt mogelijk met Wi-Fi.

Over de verdere specificaties van de camera, zoals resolutie, is nog niks bekend. Eve kennende zal de camera veel uitgebreide functies hebben, zoals een nachtmodus. We verwachten dat de Eve Cam één dezer dagen aangekondigd wordt, tijdens de CES.

Bekijk ook HomeKit Secure Video: veiliger opslaan van je camerabeelden Apple heeft tijdens WWDC 2019 de nieuwe functie HomeKit Secure Video aangekondigd. Hiermee kun je videobeelden van je beveiligingscamera beveiligd opslaan in de cloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video en hoe verhoudt het zich tot andere aanbieders? We zochten het voor je uit!

Nieuwe Eve Energy gelekt

Eve verkoopt al een tijdje de Eve Energy stekker. Op de gelekte foto zien we aan de buitenkant vooral een bredere stekker dan de bestaande Energy. Ook zit er een lampje op. Daaraan kun je de status van het accessoire zien, net als op de Philips Hue Smart Plug en de bestaande Eve Energy.

Of er andere nieuwe functies zullen komen is niet bekend. Dat is ook lastig, want er valt niet veel uit te breiden aan een slimme stekker. In onze review schreven wij over een ietwat trage verbinding door Bluetooth. Mogelijk pakt Eve dit aan in een nieuwe generatie Eve Energy. Zo werkt de eerdere stekkerdoos met Wi-Fi. Op de website van Eve is nog geen spoor te bekennen van een nieuwe slimme stekker, maar ook van deze verwachten we snel een aankondiging.

Hou er wel rekening mee dat de stekker in deze afbeelding een Amerikaanse versie is. Mogelijk kiest Eve voor de Europese variant voor een ander design, zoals fabrikanten van slimme stekkers wel vaker doen.

Bekijk ook Slimme stekkers met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen.

Eve Water Guard nu vooruit te bestellen

Ander nieuws rondom Eve kunnen we wel met zekerheid bevestigen. De reeds aangekondigde Eve Water Guard is nu vooruit te bestellen. Dit nieuwe accessoire geeft je een seintje als er een lekkage is in je huis. Je stopt de Water Guard in een stopcontact, waarna je het watergevoelige kabeltje neerlegt onder bijvoorbeeld een wasbak of wasmachine.

Zodra er water gedetecteerd wordt klinkt er een luid signaal met een vermogen van 100dB. Uiteraard krijg je ook een melding op je telefoon. Je kunt ook de status opvragen in de Woning-app dankzij de HomeKit-ondersteuning die we van Eve gewend zijn.

Je kunt de Eve Water Guard voor €80 bestellen bij Amazon Duitsland. Op 11 februari wordt het accessoire uitgebracht en zullen de leveringen starten.