Eve Weather is er nu in een Matter-variant (maar die heb je niet nodig)

Dit nieuwe model van Eve Weather heeft hetzelfde grote display waarop je de buitentemperatuur, luchtvochtigheid en lokale 12-uurs weertrends bekijkt. Voor HomeKit-gebruikers is deze nieuwe versie niet direct nodig, aangezien zij alle functies al beschikbaar hebben via de eerdere Eve Weather-sensor die in 2021 werd voorzien van Thread. Daardoor is de sensor niet meer afhankelijk van een Bluetooth-verbinding. Als HomeKit-gebruiker kun je dan alles bekijken in de Woning-app en vragen stellen met Siri. De Matter-variant van de Eve Weather is vooral interessant voor mensen die andere platformen gebruiken en bijvoorbeeld opdrachten willen geven met Google Assistent of Amazon Alexa.

De behuizing van Eve Weather heeft een IPX4-rating en kan dus tegen waterspatten, maar moet niet in een kelder liggen waar hij onder water kan komen te staan. Eve is vooral trots op het feit dat de weersensordata hyperlokaal is, zodat je precies weet of je een zonnebril of een paraplu moet meenemen. In de Eve-app op de iPhone en iPad kun je metingen analyseren, in grafieken bekijken en exporteren.

‘s Ochtends kun je aan je favoriete stemassistent vragen wat voor weer het word en je outfit daarop afstemmen, zelfs als je geen HomeKit-gebruiker bent. Op basis van lokale luchtdrukveranderingen bepaalt Eve Weather of het de komende twaalf uur lekker weer wordt. Het nieuwe Eve Weather-weerstation krijgt dezelfde prijs als de huidige versie met HomeKit en ziet er ook precies hetzelfde uit. Qua sensoren en andere eigenschappen is er geen verschil – behalve dan dat het met Matter werkt. Je kunt dit gebruiken om automatiseringen uit te voeren, bijvoorbeeld de verwarming aanzetten als de temperatuur onder een bepaald niveau zakt.

Heb je de Eve Weather voor Homekit, dan is er een gratis firmware-upgrade die Matter toevoegt, maar zoals gezegd: voor de meeste gebruikers is dit niet nodig. Het is waarschijnlijk verstandiger om gewoon bij HomeKit te blijven. Voor €79,99 haal je er een in huis. De sensor is al in de Eve-shop te vinden en binnenkort ook bij andere winkels. De HomeKit-versie haal je op het moment van schrijven voor €49,- in huis (en krijgt dus ook Matter, als je dat wil).