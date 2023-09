Deze TP-Link Tapo camera’s krijgen HomeKit-support

TP-Link Tapo-camera’s met HomeKit

TP-Link heeft al meerdere accessoires met HomeKit, maar voor de beveiligingscamera’s gold dat nog niet. Er lijkt echter verandering in te komen met de komst van de nieuwe modellen TP-Link Tapo C125 en C225. Deze werden op de IFA 2023-beurs in Berlijn getoond aan het publiek en blijken bij navraag HomeKit-ondersteuning te krijgen. De Tapo C125 heeft een scharnier met voetje en beschikt over den privacyschuifje als geen pottenkijkers wil. De lens wordt daarbij geblokkeerd door een plastic plaatje. De camera werkt ook met slimme AI-detectie en geeft meldingen als er mensen, huisdieren en abnormale geluiden zijn gesignaleerd.



Dankzij de magnetische voet kun je deze camera vrijwel overal neerzetten en met de scharnier kun je het beeld zo aanpassen dat de kamer of gang goed in beeld is. De Tapo C125 is ook te gebruiken als babyfoon, dankzij het dual-IR-systeem. Je kunt dan overschakelen naar 940 nanometer IR-LED om je baby in de gaten te houden, zonder dat er een zichtbaar lampje brandt. De camera maakt verbinding via wifi en heeft een aanpasbaar alarmgeluid.

Op de website wordt HomeKit-ondersteuning nog niet genoemd, maar volgens de fabrikant komt het er toch echt. Het blijkt ook uit documenten op de FCC-website, waarin HomeKit-ondersteuning wordt genoemd. Niet alle genoemde functies zullen in HomeKit beschikbaar zijn. Net zoals bij de Eufy-camera’s met HomeKit zul je sommige dingen via de app van de fabrikant moeten regelen.

En dan is er ook nog de al bestaande camera TP-Link Tapo C225. Die ligt al bij diverse winkels, maar zou volgens deze FAQ-pagina ook HomeKit-support krijgen. Maar een software-update daarvoor is nog niet officieel aangekondigd. Dat geldt ook voor de eerder verschenen camera’s van TP-Link: daarover heeft de fabrikant nog niets gezegd. Of zo ook HomeKit Secure Video krijgen? Daar hebben we nog geen bewijs voor kunnen vinden.

TP-Link had al HomeKit-producten

De smart home-producten van TP-Link verschijnen in Europa onder de merknaam Tapo. Er waren al enkele accessoires met HomeKit en Matter, waaronder enkele slimme stekkers, maar voor de camera’s is het een primeur dat ze met HomeKit werken. Begin 2022 werden de slimme lampen, slimme stekkers en lichtschakelaars met HomeKit aangekondigd in een persbericht en eind van dat jaar verschenen ze op de Nederlandse markt. Het gaat daarbij om de Tapo P125 (mini-stopcontact), Tapo S500D (dimmer) en Tapo P306 (stekkerblok). Daarnaast heeft Tapo een RGB-ledlamp en een RGB-ledstrip uitgebracht, ook met HomeKit. Ze werken via wifi en hebben geen hub nodig om aangestuurd te worden.