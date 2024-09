iPhone 16 teardown door iFixit

Van alle iPhones die Apple tot nu toe heeft uitgebracht is de iPhone 16 het best te repareren. Dat blijkt al uit allerlei opmerkingen van Apple zelf en uit de reparatiehandleidingen die de afgelopen dagen zijn verschenen. Toch wilde iFixit de proef op de som nemen. Het uit elkaar halen van de iPhone 16 bleek deze keer extra gemakkelijk, omdat Apple instructies geeft hoe het moet. Voor mensen die graag zelf hun toestel repareren is de iPhone 16 het meest interessante toestel van dit jaar. Dit is namelijk de eerste waarbij je met een elektrische spanning de lijm kunt verwijderen om toegang te krijgen tot de batterij.

The Information meldde dit in juni al en vertelde toen ook dat het nog iet op alle modellen zou worden toegepast. Dat blijkt het geval: je vindt het alleen op de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Nu de toestellen in handen zijn van iFixit kunnen we ook zien hoe het daadwerkelijk werkt. Hiervoor heb je wel een nieuwe tool nodig, namelijk 9-Volt gereedschapklemmen. Daarnaast heb je een platte 9-Volt batterij nodig, van het type dat bijvoorbeeld in rookmelders wordt gebruikt.

Het is goed mogelijk dat Apple gebruik heeft gemaakt van een nieuwe technologie van lijmfabrikant Tesa. Op de Tesa-website is namelijk een demo te zien van smartphone-batterijen die op een soortgelijke manier worden vastgeplakt en vervolgens met een laagvolt spanning kunnen worden losgehaald. Zo werkt het ook bij de iPhone-batterij: na ongeveer 90 seconden blootstelling aan een 9-Volt batterij laat hij vanzelf los. De batterij vervangen en daarna weer stevig vastzetten is ook mogelijk: daarbij hoef je alleen maar stevig te drukken om hem weer vast te plakken.

Spanning van 30 Volt gaat sneller

Apple geeft aan dat het na verloop van tijd langer kan duren om de batterij los te halen. Maar het kan ook sneller: iFixit zette er een spanning van 20 Volt op en ontdekte dat de verbinding in 5 seconden los ging. Dit is toegestaan, want volgens Apple kun je maximaal 30 Volt gebruiken. In de teardown zijn enkele close-ups te zien van het frame dat de batterij vasthoudt. Er zijn ribbels aangebracht om te zorgen dat de batterij meer grip heeft. Dit geldt dus alleen voor de standaard iPhone-modellen, want bij de iPhone 16 Pro’s wordt nog steeds gebruik gemaakt van lijm met treklipjes.

iFixit heeft herhaaldelijk geklaagd over het feit dat iPhones moeilijk te repareren zijn, maar bij de iPhone 16 zijn ze toch iets optimistischer. Ze noemen het de “meest repareerbare iPhone tot nu toe”, maar er valt nog steeds iets te wensen. Zo kun je interne onderdelen niet zomaar vervangen, maar moet je ze via een speciaal proces koppelen – anders werken ze niet. Gelukkig wordt dit met Apple’s nieuwe reparatieassistent wel een stuk makkelijker.

Uit de teardown blijkt nog meer. De demontage laat zien dat de Cameraregelaar een echte knop is, die beweegt en verbonden is met een flexibele kabel die waarschijnlijk de kracht meet. De knop is met een laser aan het frame gelast. Als de knop niet meer werkt, moet dus het hele frame van de telefoon worden vervangen. Verder is te zien dat er een ijzerhoudend koellichaam is geplaatst op de A18-chip voor een betere warmteafvoer. Deze bedekt alleen het gebied van de Neural Engine, zodat deze koel blijft tijdens het uitvoeren van zware AI-taken.

iPhone 16 teardown: reparatiescore 7 uit 10

iFixit prijst de goedgeschreven reparatiehandleidingen en alle andere aanpassingen. Daardoor krijgt de iPhone 16 een score van 7 uit 10 als het gaat om repareerbaarheid. De eenvoudige toegang tot verschillende onderdelen en het makkelijk verwijderen van de batterij spelen daarbij mee. Dit is een heel verschil met de iPhone 15, die slechts een score 4 kreeg. Apple lijkt zich de afgelopen tijd echt in te spannen om iPhone-reparaties eenvoudiger te maken. Dit kan te maken hebben met de druk van regelgeving, maar het is uiteindelijk ook positief voor eindgebruikers, omdat reparaties minder tijd kosten en ze het misschien eens zelf willen proberen.