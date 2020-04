Update 9 april 2020: De nieuwe indoor camera’s van Eufy zijn nu officieel aangekondigd, nadat deze eerder al uitgelekt was. Het gaat om twee modellen, genaamd de IndoorCam 2K Pan & Tilt en de Security Indoor Cam 2K. Beide camera’s kunnen beelden opnemen in 2K. Vooral de 2K Pan & Tilt is een interessant model, omdat je de camera helemaal rond kan draaien en kan kantelen.

De Indoor Cam 2K Pan & Tilt heeft een camera die je 360 graden horizontaal kan draaien. Wil je verticaal draaien, dan kan dat tot 100 graden. Er zit een nachtmodus op en herkent mensen, dieren en babygehuil. De camera heeft ook een microfoon en speaker, zodat je via de camera kan communiceren. Er zit lokale opslag op tot 128GB via een SD-kaart en hij neemt 24/7 beelden op. Deze camera kost in de VS $49,99 en wordt in mei 2020 geleverd.

De Eufy Indoor Cam 2K is een stukje goedkoper, maar heeft dan ook minder functies. De mogelijkheid om te draaien en kantelen ontbreekt, maar andere mogelijkheden zijn wel nagenoeg hetzelfde. De andere functie die ontbreekt is het volgen van beweging. De Indoor Cam 2K kost in de VS $39,99 en verschijnt ook in mei.

Beide modellen werken vanaf de release met HomeKit. Over HomeKit Secure Video is nog geen definitief besluit, maar het is in ieder geval vanaf de start nog niet beschikbaar. Wel wordt de functie al getest, dus als het mee zit wordt het later via een software-update toegevoegd. Er is geen hub of bridge nodig om de camera’s te gebruiken.

Eerder schreven we dat de camera’s op 13 april uit zouden komen, maar dat ligt iets anders. De pre-orders van de Eufy Indoor camera’s starten weliswaar op 13 april, maar de levering vindt zoals eerder gezegd dus pas in mei plaats. Of de camera’s dan ook al in Europa beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Oorspronkelijk artikel 3 april:

Eufy Indoor Camera met HomeKit

De EufyCam 2 en 2C krijgen half april de update voor HomeKit Secure Video, zo werd onlangs al bekend. Rond dezelfde tijd heb je keuze uit een andere camera voor binnenshuis, de Eufy Indoor Camera. Dit model zal in één of twee uitvoeringen verkrijgbaar zijn, waaronder een model met pan/tilt-functie en dat is een bijzonderheid want een dergelijke functie ontbrak op eerdere camera’s. De Eufy Indoor Camera kan mensen en huisdieren herkennen, zodat je geen valse meldingen krijgt. Eufy heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd via een woordvoerder, maar de info is al wel te vinden op Facebook. Daar is ook het ‘Works with HomeKit’-label te zien.



Deze camera’s lekten op een wat ongebruikelijke manier uit: via een Facebook-wedstrijd. De fabrikant heeft de deelnemers aan deze wedstrijd via e-mail op de hoogte gebracht dat de winnaars inmiddels bekend zijn en ze krijgen als bedankje voor hun deelname korting op de nieuwe camera. Die zal volgens de e-mail over nog geen twee weken in de winkel liggen. Reddit-gebruiker beautyinthegeek deed mee aan de wedstrijd en kreeg na afloop een e-mail met het kortingsaanbod en de datum van 13 april.

Het is nog onzeker of Eufy twee modellen gaat uitbrengen. In de app is alleen het model met pan/tilt te zien, onder de naam ‘eufy IndoorCam Pan 2k’. Ook is er nog geen prijs bekend en heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt of het ook werkt met HomeKit Secure Video. Supportdocumenten voor de camera noemen Bluetooth en Wi-Fi als verbindingsmogelijkheden. Ook kun je er een microSD-kaartje in stoppen voor opslag. Je kunt activiteitenzones instellen en streamen met RTSP.

In april verwachten we ook de Eve Cam, die al is genoemd in onze lijst met HomeKit-camera’s. Deze werkt ook met HomeKit Secure Video.

