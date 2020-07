De updates zijn voor zowel de Mac- als iOS-versies van iWork. Al jaren zijn deze apps gratis te downloaden voor alle Apple-gebruikers. iWork is het Apple-equivalent van Microsoft Office, hoewel laatstgenoemde ook op Apple-apparaten werkt.

YouTube en Vimeo kijken in Pages, Keynote en Numbers nu mogelijk

Eén functie die alle iWork-apps nu ondersteunen is het bekijken van YouTube- en Vimeo-video’s in je bestanden. Het werkt heel simpel, want het enige wat je hoeft te doen is het volgende:

Zoek een YouTube- of Vimeo-video en kopieer de link. Plak de link in een iWork-app, zoals Pages voor Mac. Voeg eventueel een titel of bijschrift toe.

De laatste stap brengt ons naar een andere nieuwe functie die in alle iWork-apps werkt. Je kunt nu namelijk makkelijk een titel en bijschrift toevoegen aan afbeeldingen en video’s. Voorheen moest je dit zelf regelen met tekstvakken, waarbij het verdomd lastig kon zijn om alles op precies dezelfde manier te positioneren als je meerdere afbeeldingen met bijschriften en/of titels had.

Overigens kunnen de titels en bijschriften ook onder vormen, grafieken en andere objecten worden gezet. Titels kunnen zowel onder als boven een afbeelding/video staan, maar het bijschrift staat altijd beneden. Beide teksten zijn gecentreerd met een kleine afstand tot het beeld.

Andere nieuwe iWork functies voor Mac en iOS

Naast de video’s, bijschriften en titels hebben alle apps ook appspecifieke functies. Deze verbeteren de ervaring of maken het makkelijker om dingen gedaan te krijgen. Per app zijn dit de nieuwe functies:

Keynote

Handig: Je kunt nu je diavoorstelling in een venster afspelen. Zo kun je op de achtergrond doorgaan met iets anders of bijvoorbeeld een demonstratie geven zonder dat de dia verdwijnt. Ook kun je nu films laten doorspelen tijdens diaovergangen. Dat is handig als je meerdere punten tijdens een video wil aantonen op verschillende momenten. Voeg de film aan alle betreffende dia’s toe om het te laten werken.

Numbers

Numbers heeft nieuwe functies om overeenkomstige patronen mee te zoeken in je spreadsheet. Ook helpen ze met tekstbewerking en het maken van flexibele formules. De nieuwe formules zijn onder meer X.ZOEKEN, XMATCH en REGEX.

Pages

Je kunt nu een iBooks Author boek importeren om eraan te werken in Pages. Dat is handig als je zelf wat meer gewend bent aan de featureset die Pages biedt. Verder zegt Apple nu ondersteuning te hebben voor ‘flexibele formules’.