Apple TV+ hengelt Tom Hanks-film voor 70 miljoen binnen

Eigenlijk zou Tom Hanks' nieuwe oorlogsfilm Greyhound in de bioscoop gaan draaien. Maar nu dat niet mogelijk is, zijn filmmakers aangewezen op streamingdiensten. Tom Hanks heeft op dat punt een mooie deal gesloten: zijn film komt voor 70 miljoen dollar naar Apple TV+.

Tom Hanks voor 70 miljoen naar Apple TV+

Sony Pictures zou de film oorspronkelijk op 12 juni in de bioscoop uitbrengen. Het speelt zich af in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog, als een internationaal konvooi van 37 geallieerde schepen de noordelijke Atlantische Oceaan oversteekt. Het konvooi staat onder leiding van (uiteraard) Tom Hanks, in de rol van Capt. Ernest Krause. Ondertussen worden ze achtervolgd door nazi-onderzeeërs.



Tom Hanks’ Greyhound: spannende film

Het belooft een spannende film te worden. Voor Hanks is het een grote stap om op deze manier een film in premiere te laten gaan. Nooit eerder bracht hij een film direct op een streaming videodienst uit. En het biedt Apple de gelegenheid om weer een grote naam toe te voegen aan de line-up. Hanks speelt niet alleen de hoofdrol, maar heeft het script van Greyhound ook zelf geschreven.

Grote feature film

Een releasedatum is nog niet bekend. Wel zou het Apple’s grootste feature film zijn tot nu toe. Eerder kon je al kijken naar films als Beastie Boys Story, The Elephant Queen, The Banker en Hala. Voor Apple is het nu een goed moment om geld te investeren in extra content. Veel filmmakers en productiestudio’s kunnen hun nieuwe projecten nergens kwijt. Warner Bros. en Universal hebben daarom sommige films maar digitaal beschikbaar gesteld, zodat mensen ze kunnen huren of kopen.

Apple zou ook plannen hebben om oudere films en series aan te kopen, om meer materiaal te hebben. Tot nu toe ging het alleen om materiaal dat speciaal voor Apple is gemaakt in de vorm van Apple Originals.