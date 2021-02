Het handmatig toevoegen van een locatie aan een foto in bijvoorbeeld de Foto's-app is vaak niet mogelijk vanwege een bug. Dit is vooral een probleem voor fotografen die gebruikmaken van een externe camera.

Als je een foto maakt met je iPhone, gebruikt je toestel automatisch je huidige locatie. Deze locatie wordt toegevoegd aan de metadata van de foto, zodat je achteraf precies kan zien waar de foto gemaakt is. De Foto’s-app gebruikt deze informatie ook om een fotokaart op de Mac te tonen. Je ziet daarmee globaal waar je allemaal foto’s gemaakt hebt. Maar wat als je graag met een digitale camera op pad gaat die niet automatisch een locatie aan een foto toevoegt? Dan kun je dit zelf handmatig doen, maar juist daarbij gaat nu iets mis via Apple’s Foto’s-app.



Bug geeft verkeerde locatie aan foto’s via Foto’s-app

9to5Mac schrijft als eerste over dit probleem, waar al enige tijd over geklaagd wordt op diverse fora, zoals op Apple’s supportforum en Reddit. Het probleem speelt als je exacte coördinaten opgeeft via de lengte- en breedtegraad. Normaal gesproken zet de Foto’s-app deze locatie via cijfers om naar een stad of straat, zodat je weet waar het is. Deze vorm van het toevoegen van een locatie wordt ook wel geotagging genoemd.

Door de bug geeft de Foto’s-app een locoatiesuggestie voor de opgegeven coördinaten die in werkelijkheid kilometers van de opgegeven coördinaten ligt. De bug heeft vermoedelijk niet per se te maken met de Foto’s-app zelf. De gegevens zijn namelijk afkomstig van Apple Kaarten. Desalniettemin is dit een vervelend probleem voor fotografen. Het is door de bug dus niet mogelijk om handmatig een exacte locatie op te geven aan de hand van coördinaten. Een tijdelijke oplossing is om handmatig een adres toe te voegen, maar dat is vaak minder nauwkeurig dan een lengte- en breedtegraad.

Apple kan het probleem vermoedelijk vanuit de serverkant oplossen. Een nieuwe software-update is daardoor niet nodig. Het is echter nog niet bekend of en wanneer het probleem opgelost wordt. Als je uitsluitend foto’s maakt met je iPhone, heb je van dit probleem dus geen last. In onze tip lees je hoe je een locatie van foto’s opvraagt op je iPhone of iPad.