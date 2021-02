Apple speelt met het idee om je kleding slim te maken dankzij slimme knoppen van stof, die te verwerken zijn in bijvoorbeeld een jas of sportkleding.

Dat Apple zich veel inzet voor sport en gezondheid, mag geen verrassing zijn. Met de Apple Watch en diverse andere functies wil Apple je helpen om gezonder te leven. Maar Apple lijkt nog meer in het vizier te hebben wat betreft gezondheid, al zal de nieuwste uitvinding van dit patent ook voor andere toepassingen gebruikt kunnen worden. Het patent omschrijft namelijk nieuwe slimme knoppen van stof die bijvoorbeeld in sportkleding verwerkt kunnen worden. Hiermee zou je functies van je iPhone of Apple Watch kunnen bedienen.



‘Apple ontwikkelt slimme knoppen van stof voor in je kleding’

In het patent omschrijft Apple een knop van stof die verwerkt kan worden in apparaten, maar ook in bandjes voor horloges en kleding. Apple spreekt zelfs over hoed, handschoen, sok of riem waar een dergelijke knop in verwerkt kan worden. Zo’n knop kan dan bijvoorbeeld een functie van je iPhone of Apple Watch bedienen.

Dit komt bijvoorbeeld van pas als je een iPhone of Apple Watch niet kan bedienen vanwege je sportoutfit. Denk aan een skipak, waarbij je niet zomaar het touchscreen van je Apple Watch kan bedienen met je handen of even je iPhone uit je broekzak kan halen. Behalve knoppen kunnen er ook sensoren in verwerkt worden die metingen doen over bijvoorbeeld je lichaam. Je kan dan meer exacte feedback krijgen over hoe je je sportactiviteit uitvoert.

Het patent geeft, zoals bij elk patent, een hele brede omschrijving van de toepassingen voor dergelijke knoppen. Apple heeft momenteel al knoppen met een stoffen bekleding, namelijk in het Smart Keyboard voor de iPad. Het gehele toetsenbord heeft een stoffen laag over alle knoppen, dus ervaring met dit materiaal heeft Apple al.

De vraag blijft echter of dit patent ook daadwerkelijk realiteit wordt, zoals bij elk ingediend patent eigenlijk wel geldt. Zie jij het zitten om je kleding slim te maken met knoppen en sensoren of heb je aan je Apple Watch genoeg?