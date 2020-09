CarPlay auto: welke automodellen bieden het?

CarPlay heeft gaandeweg steeds meer functies gekregen en wordt daardoor steeds nuttiger in gebruik. Bovendien is het aantal auto’s dat CarPlay ondersteunt steeds groter geworden. Via een scherm op je dashboard geef je spraakopdrachten aan Siri, laat je binnenkomende berichten voorlezen en start je de muziek. Vandaar dat je bij aanschaf van een nieuwe auto wilt weten of CarPlay erin zit en in deze tip leggen we uit hoe je dat kunt achterhalen.

Waarom CarPlay?

Met CarPlay kun je je iPhone veilig in de auto gebruiken als je aan het rijden bent. Door je iPhone aan te sluiten op het entertainmentsysteem in de auto kun je navigeren met Apple Kaarten en andere navigatie-apps, bellen, berichten verzenden en laten voorlezen, Siri raadplegen en dergelijke. Je hoeft de handen niet van het stuur te halen en dat is wel zo veilig. De meeste CarPlay-systemen zijn al in de fabriek ingebouwd door de fabrikant. Is dat niet het geval, dan kun je CarPlay ook achteraf inbouwen met systemen van Pioneer, Kenwood, Parrot en Alpine.

Sinds april 2015 is CarPlay officieel beschikbaar in Nederland, onder meer dankzij de inbouwsystemen van Pioneer Alpine en Parrot. Elk jaar worden er nieuwe functies toegevoegd. Zo werd op een gegeven moment ondersteuning voor externe apps zoals Spotify, Deezer en WhatsApp mogelijk en is het ook mogelijk om navigatie-apps van derden te gebruiken, zoals Waze, Google Maps en Flitsmeister.

Welke autofabrikanten hebben CarPlay?

Het heeft een paar jaar geduurd voordat autofabrikanten hun nieuwe modellen hadden aangepast voor CarPlay, maar inmiddels gaan alle remmen los. Nagenoeg alle merken bieden CarPlay aan.

Automerken met ondersteuning voor CarPlay Abarth Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Chevrolet Chrysler Citroën DS Ferrari Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Maserati Mazda Mercedes-Benz MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

Wat opvalt is dat Hyundai en Kia voorop liepen bij de ondersteuning: zij boden al in 2015 de eerste automodellen met CarPlay-ondersteuning aan, terwijl de meeste andere autofabrikanten pas in 2016-2017 volgden met hun eerste modellen. Ook met Android Auto staan Hyundai en Kia vooraan om bijvoorbeeld de verdergaande automatisering toe te passen, zodat je de ruitenwissers en airco met stemcommando’s kunt bedienen. Honda en Jaguar brachten al vrij vroeg geschikte modellen uit, terwijl Nissan, Peugeot, Citroën, Land Rover, BMW, Ford, Kia, Mitsubishi, Opel, Chevrolet en Dodge al vroegtijdig toezeggingen deden. De Volkswagen-groep doet ook mee met merken als Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Mercedes beloofde in 2014 al ondersteuning, maar bracht de eerste geschikte modellen wat later uit.

Pioneer was de eerste fabrikant die een inbouwsysteem voor CarPlay aankondigde, kort daarop gevolgd door Alpine.

Welke automodellen (2020) hebben CarPlay?

Apple heeft een speciale webpagina waarop je kunt zien welke modellen CarPlay ondersteunen. Er zijn meer dan 400 modellen om uit te kiezen. Het gaat veelal om modellen van 2016 en nieuwer, al vind je bij Hyundai en Kia ook een paar modellen uit 2015. Belangrijk om je te realiseren is dat dit om een Amerikaanse lijst gaat. Voordat je blind een nieuwe auto koopt die op deze lijst staat, kun je het beste navraag doen bij je autodealer over de exacte beschikbaarheid in Nederland en België.

Zo’n beetje alle grote automerken zijn vertegenwoordigd op de webpagina: Audi, Citroen, Ferrari, Ford, Mitsubishi, Opel, Peugeot en Seat bijvoorbeeld. De lijst is de afgelopen jaren flink gegroeid. Mocht je plannen hebben om een nieuwe auto te kopen, dan kun je dus het beste even de genoemde pagina bekijken of rondneuzen op de website van de fabrikant. Veel moderne auto’s bezitten al een ingebouwd systeem om mee te navigeren, bellen of muziek luisteren. Vaak is de bediening niet echt gebruiksvriendelijk en vergt het meerdere stappen om bijvoorbeeld een route plannen. Fabrikanten bieden via hun eigen systeem gelukkig vaak ook ondersteuning voor CarPlay en Android Auto, dus je kunt zelf kiezen welke je wilt gebruiken.

Hou er wel rekening mee dat bij sommige modellen modellen alleen de specifieke uitvoeringen standaard CarPlay hebben. Vooral bij de wat goedkopere modellen is er vaak een meerprijs nodig om CarPlay te kunnen gebruiken. Informeer daarover bij je dealer of check de website van de autofabrikant.

Moet je CarPlay of Android Auto hebben?

We hebben het hierboven al even genoemd: Android Auto. Dit is de belangrijkste concurrent van CarPlay en is gericht op Android-gebruikers. Android Auto is een aangepaste versie van Android, waarmee je ook tijdens het rijden allerlei functies makkelijk kunt bedienen. Met grote knoppen en duidelijke functies regel je het afspelen van muziek en het plannen van een route. Alles werkt verder hetzelfde als bij CarPlay: je verbindt de smartphone met het systeem in de auto en op het scherm verschijnt de interface van CarPlay of Android Auto, net wat je wil. Android Auto is vaak ook beschikbaar als een auto al CarPlay heeft. De belangrijkste verschillen tussen Android Auto en Apple CarPlay leggen we graag aan je uit.