Lucid Air met draadloze CarPlay

Aansluiten van je iPhone is dus niet meer nodig, tenzij je het toestel ook nog wilt opladen. Met CarPlay heb je vervolgens toegang tot Apple Kaarten, Apple Music, iMessage en nog veel meer. De CarPlay-interface lijkt op die van je iPhone, zodat je er meteen vertrouwd mee bent. Minder vertrouwd ben je misschien met het merk Lucid Air. Dit merk bestaat sinds 2016 en richt zich op het hogere segment. Directe concurrenten zijn de Tesla Model S, de Fisker Karma en de Porsche Taycan. Het spreekt ook mensen aan die voorheen een Mercedes-Benz, BMW of Audi kochten. Lucid Air opende in mei 2022 zijn eerste Europese showroom. Niet geheel toevallig werd daarbij voor München gekozen. Daarna volgden verkoop- en servicelocaties in Nederland, Noorwegen en Zwitserland.



Lucid Motors is opgericht door het brein achter de Tesla Model S en is gevestigd in Californië. De auto’s zelf worden geproduceerd in een nieuwe fabriek in Casa Grande Arizona en dat heeft gevolgen voor de prijs. De Lucid Air Pure is de meest eenvoudige uitvoering en begint bij €100.000.

Nederlandse klanten kunnen kiezen uit twee uitvoeringen: de Dream Edition P en Dream Edition R, beide voor €220.000 per stuk. Belangrijkste pluspunt van de R-uitvoering (Range) is de enorme reikwijdte: je kunt er zo’n 900 kilometer mee rijden. Kies je voor de P-uitvoering (Performance), dan krijg je een extra krachtige motor met een vermogen van 1.126 pk. Daarmee sprint je vanuit stilstand in 2,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De R-uitvoering lijkt daarbij de betere keuze, want die doet er slechts een fractie langer over om op 100 km/h te komen: 2,9 seconden. Ook bijzonder is de topsnelheid van beide versies, die op 270 km/h ligt en dat is bijzonder hoogvoor een volledig elektrische auto. Lucid maakt verder nog de modellen Air Touring en Air Grand Touring.

Draadloze CarPlay in Lucid Air

Draadloze CarPlay bestaat al sinds 2015, maar de uitrol bij fabrikanten is tot nu to erg traag geweest. Dat komt omdat klanten er een nieuwe auto voor moeten kopen, of een inbouw CarPlay-systeem moeten installeren. Een van de goedkoopste oplossingen is de CPLAY2air, een draadloze adapter voor CarPlay. Maar als je zo’n dure Lucid Air aanschaft, wil je natuurlijk niet met losse adapters gaan werken. Overigens zit er in deze modellen ook standaard Android Auto ingebouwd. Het is te bekijken op het 5K Glass Cockpit-display dat 34-inch groot is. Het gebogen scherm omringt de bestuurder alsof het een soort cockpit is. Maar let wel op dat het CarPlay-gedeelte relatief klein is, zoals op de afbeeldingen is te zien.

De meest populaire elektrische auto in het luxesegment, Tesla, heeft overigens nog steeds geen CarPlay. Luxemerk Rivian heeft besloten om er helemaal vanaf te zien, terwijl sommige elektrische auto’s van Ford, Volkswagen en Chevrolet het al vanaf het begin hebben.