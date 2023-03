Er zijn allerlei parkeerapps voor de iPhone beschikbaar, waarmee je in een handomdraai een parkeeractie kan starten en kan betalen voor een parkeersessie, of dat nou op straat is of in een parkeergarage. Maar het is natuurlijk nog makkelijker als je via je CarPlay-scherm kan betalen voor het parkeren. Gelukkig kan dat, al is het aanbod wel erg karig. Desalniettemin zijn er apps voor CarPlay die bij het parkeren van pas kunnen komen. In deze gids hebben we ze voor je verzameld.

EasyPark: via CarPlay betalen voor parkeren op street in Nederland en Europa

Er is wel een aantal parkeerapps met CarPlay, maar deze zijn lang niet altijd bruikbaar in Nederland of Europa. EasyPark is de enige met CarPlay die je zowel in Nederland als in omringende landen in Europa kan gebruiken. Heb je eenmaal een parkeerplekje gevonden, dan open je de EasyPark-app op je CarPlay-scherm en kies je de juiste parkeerzone. De app gebruikt daarvoor je locatie en toont de parkeerozones in de buurt. Het is helaas wel nodig om meteen een eindtijd te kiezen, maar gelukkig kun je die vanaf je iPhone (of vanaf het CarPlay-scherm) telkens eenvoudig verlengen.

Kom je in de auto terug, dan hoef je alleen maar je iPhone weer met CarPlay te verbinden en de EasyPark-app te starten op je CarPlay-scherm. Daar kun je eenvoudig je parkeeractie stoppen, zodat je niet teveel betaalt. Op het scherm zie je vervolgens een overzicht van hoelang je geparkeerd hebt, inclusief het eindbedrag. Je parkeeractie is naderhand ook eenvoudig terug te vinden in de EasyPark-app op de iPhone.

Betalen voor parkeren via de CarPlay-app werkt met je gekoppelde betaalmethode. EasyPark ondersteunt ook Apple Pay, dus je kunt ook gewoon eenvoudig via een Apple Pay-creditcard je parkeeractie afrekenen. De gewone pinpas wordt via Apple Pay bij EasyPark niet ondersteund.

Let op: Momenteel zijn er twee EasyPark-apps beschikbaar: de oorspronkelijke EasyPark-app (met CarPlay-ondersteuning) en de voormalige Parkmobile-app die nu ook EasyPark heet. Parkmobile is onlangs overgenomen door EasyPark, maar er zijn nu dus nog wel twee aparte apps beschikbaar. Wil je via CarPlay parkeren, kies dan de oorspronkelijke EasyPark-app via de downloadlink hieronder. Uiteindelijk worden de twee apps samengevoegd.

PayByPhone: parkeren via Siri

Hoewel PayByPhone geen eigen CarPlay-app heeft, kun je hem wel via CarPlay gebruiken. De app heeft namelijk uitgebreide ondersteuning voor Siri Shortcuts. In de PayByPhone-app kun je in een handomdraai een Siri-opdracht maken voor het starten, bekijken en stoppen van een parkeeractie. Als je dit eenmaal ingesteld hebt, kun je dit ook via CarPlay activeren met het door jou gekozen Siri-commando. De assistent vraagt dan alleen wat het locatienummer is en klaar ben je. Helaas kun je dus niet op het CarPlay-scherm zelf je parkeeractie starten, maar je hoeft ook niet je iPhone uit je broekzak te halen.

Parkeerplek zoeken: je favoriete navigatie-app

Heel veel navigatie-apps voor CarPlay bieden een optie om snel parkeerplaatsen of parkeergarages op te zoeken en er naartoe te navigeren. Het betalen voor je parkeerplek moet je dan nog wel zelf doen (of bijvoorbeeld met een parkeerapp voor de iPhone), maar het er naartoe navigeren kan wel gewoon via CarPlay. In Apple Kaarten is er een snelkoppeling naar parkeergarages en parkeerterreinen, zodat je ziet waar er in de buurt parkeerplaatsen zijn. Je kan helaas niet zien of er nog plekken vrij zijn, maar het helpt je wel om bijvoorbeeld in een vreemde stad een parkeergarage in de buurt te zoeken.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: Navigeren met CarPlay, deze navigatie-apps zijn onze favoriet Dankzij CarPlay kun je makkelijk navigeren met apps via het scherm in je auto. Welke CarPlay navigatie-apps zijn er en welke functies ondersteunen ze? In deze gids zetten ze voor je op een rijtje en vergelijken we de CarPlay navigatie-apps.

SpotHero: voor als je in de VS bent

SpotHero is een bekende parkeerapp voor Noord-Amerika en is dus niet te gebruiken in Nederland of Europa. Maar mocht je (voor langere tijd) in de VS zijn, dan is de app het overwegen waard. SpotHero heeft namelijk ook een mooie CarPlay-app, waarmee je kan zoeken naar parkeerplaatsen en -garages in de buurt en meteen de betaling kan starten via de CarPlay-app. Wel moet je van tevoren ingelogd zijn in de iPhone-app en daar een geldige betaalmethode toegevoegd hebben. Je kan zelfs een parkeerplaats reserveren en er naartoe navigeren via Apple Kaarten of Google Maps.

Let op: Deze app is alleen te downloaden in de Amerikaanse App Store

Lees ook ons overzicht van parkeerapps voor iPhone. Daarin vind je ook een overzicht van prijzen en tarieven van de verschillende diensten.