Er zijn allerlei handige radio-apps voor CarPlay, zodat je tijdens het rijden ongestoord kan luisteren naar je favoriete zender. Er zijn ook meerdere podcast-apps voor CarPlay. In dit artikel zetten we de beste op een rijtje.

Er zijn allerlei navigatie-apps voor CarPlay die je van A naar B brengen en met WhatsApp op CarPlay blijf je in contact met je vrienden en familie. Een ander belangrijk onderdeel van CarPlay is audio. Er zijn dan ook veel verschillende radio-apps voor CarPlay. Luister je liever naar podcasts tijdens het autorijden, dan kan dat natuurlijk ook met de verschillende podcast-apps voor CarPlay.

Waarom heb ik een losse radio- of podcast-app voor CarPlay nodig?

In principe heb je geen app nodig om via CarPlay naar de radio te kunnen luisteren. Bij de beschikbare CarPlay-radio’s of ingebouwde systemen is het zo dat je via FM of DAB+ gewoon naar de radiozenders kan luisteren, terwijl je CarPlay gebruikt. Toch zijn er ook enkele voordelen aan het gebruik van losse apps. Je hebt dan namelijk alles in één interface, zodat je niet hoeft te wisselen tussen de CarPlay-weergave en de weergave van je eigen autoradio. Bovendien ben je dan niet afhankelijk van FM-frequenties, dus je kan ook in het buitenland via je mobiele verbinding naar de radio blijven luisteren. Hou er dus wel rekening mee dat het streamen van radio via apps MB’s verbruikt. Heb je een hele beperkte bundel, dan kun je misschien beter luisteren via FM.

De beste radio-apps voor CarPlay

Voor onderstaande radio-apps heb je sowieso de iPhone-versie nodig. Je downloadt dus altijd de iOS-versie, zodat je hem ook op je CarPlay-scherm kan gebruiken. Sommige radio-apps zijn prettiger op de iPhone of iPad, terwijl de andere app juist beter werkt op CarPlay. Je kan dus gewoon twee verschillende apps gebruiken, eentje voor je iPhone of iPad en eentje voor in de auto.

Check ook onze lijst met radio-apps voor iPhone en iPad.

iCulture adviseert: RadioNED

Voor CarPlay is RadioNED absoluut onze favoriet. De app is gemaakt door de Nederlander Patrick Koning. Het voordeel van deze apps is dat de streams razendsnel starten. Je hoeft dus niet lang te wachten totdat de muziek begint met spelen, want nagenoeg direct nadat je een radiostation gekozen hebt, klinkt de muziek uit je speakers. Het voordeel is ook dat je niet hoeft te graven tussen allerlei buitenlandse zenders, want de app biedt alleen streams van de grote landelijke stations en de vele regionale zenders. Een ander groot voordeel is dat je met de app eenvoudig favorieten kan aanmaken en kan wisselen tussen de zenders via de terug- en vooruitspoelknop. Je hoeft daardoor niet steeds terug te keren naar je zenderoverzicht. Als je radio een fysieke terug- en vooruitspoelknop heeft, kan je zelfs die gebruiken.

myTuner Radio

Deze radio-app is op iOS erg veelzijdig. De versie op CarPlay werkt ook snel, maar niet zo snel als radioNED. Je kan kiezen tussen lokale stations of op genre, maar je hebt ook gewoon een favorietenlijstje die je aanmaakt via de iPhone-versie. In onze test gebeurt het echter wel soms dat myTuner Radio opnieuw opstart nadat je Siri gebruikt hebt om een berichtje te beantwoorden of de navigatie te starten.

TuneIn

TuneIn is een bekende en veelgebruikte radio-app. Kenmerkend is dat de app goed buffert en daardoor door blijft spelen als de verbinding slechter wordt. Dit heeft wel als gevolg dat het starten van een radiostation wat langer duurt, maar als de muziek eenmaal speelt is er geen probleem. Voor het snel wisselen van zenders is deze app minder geschikt, maar als je toch altijd naar hetzelfde radiostation luistert is dat geen probleem.

Receiver Radio

Receiver Radio is de meest kleurrijke app in dit lijstje. Net als in de iOS-versie zijn de categorieën te herkennen aan kleurrijke icoontjes. Denk bijvoorbeeld aan je favorietenlijst of de populairste radiostations uit je omgeving. Het luisteren met deze app werkt verder prima en er is ook een optie om naar podcasts te luisteren als je dat wil.

Overige radio-apps voor CarPlay

Er zijn nog meer radio-apps die werken met CarPlay:

KINK (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De app van radiozender KINK. Luister live naar de twee zenders of de podcasts.

Simple Radio - Live AM/FM (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Eenvoudige radio-app zonder al teveel poespas.

+ , iOS 9.0+) - Eenvoudige radio-app zonder al teveel poespas. BNR Nieuwsradio (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De app van BNR, de nieuwsradio van Nederland. Je kan live luisteren, maar ook de verschillende programma’s.

Nederland.FM Radio (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Nederlandse radio-app met alle bekende (en minder bekende) radiostations.

Podcast-apps voor CarPlay

Is muziek luisteren in de auto niks voor jou of wil je eens een keer iets anders? Dan kan je ook luisteren naar allerlei podcasts. Met onderstaande podcasts-apps voor CarPlay luister je naar al je favoriete shows (zoals de iCulture Podcast). Let op dat sommige eerder genoemde radio-apps ook podcasts ondersteunen. Mogelijk vind je daar niet al jouw favoriete programma’s, maar met onderstaande apps moet dat geen probleem zijn. Check ook onze lijst van de beste podcast-apps voor iPhone.

iCulture adviseert: Castro

Een veelgebruikte podcast-app is Castro. Hoewel we de indeling van de app liever met tabbladen hadden gezien, is het wel de mooiste podcast-app voor CarPlay. Er is één scherm waar je alle nieuwe afleveringen vindt onder de knop Inbox. De wachtrij is een reeks van afleveringen waar je aan begonnen bent en die je nog moet luisteren. De app heeft ook een scherm met Top Picks, waar je populaire podcasts vindt.

Apple Podcasts

Misschien gebruik je de Apple Podcasts-app al op je iPhone en iPad. Gelukkig is deze ook gewoon beschikbaar op CarPlay. Deze versie heeft drie onderdelen. Via Luister nu beluister je de eerstvolgende aflevering van je geabonneerde programma’s. Je kan ook makkelijk een aflevering uit je bibliotheek kiezen of zoeken naar nieuwe shows via het onderdeel Ontdekken.

Overcast

Overcast is een zeer bekende podcast-app en de indeling van de CarPlay-versie is wat ons betreft het beste. Bovenaan vind je twee tabbladen, waarin je makkelijk kan wisselen tussen afspeellijsten en de programma’s waar je graag naar luistert. Je kan met de app zowel afleveringen streamen als je gedownloade afleveringen afspelen. Je start daardoor snel je favoriete show.

Overige podcast-apps voor CarPlay

Deze podcast-apps voor CarPlay zijn er ook nog:

Pocket Casts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Pocket Casts, een podcast-app die werkt tussen iOS en Android, werkt ook via CarPlay.

+ , iOS 11.0+) - Pocket Casts, een podcast-app die werkt tussen iOS en Android, werkt ook via CarPlay. Anchor (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Anchor laat je zoeken naar nieuwe podcasts of je favorieten beluisteren.

Check ook onze lijst met andere CarPlay-apps.