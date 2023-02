Onderweg en op zoek naar een tankstation? Of gewoon rechtstreeks vanaf het scherm in je auto een tankbeurt starten? Met deze CarPlay-apps kun je tanken of tankstations in de buurt zoeken.

Met CarPlay is er veel mogelijk, direct vanaf het scherm van je auto. Handsfree berichten sturen, navigeren, je favoriete muziek opzetten of een podcast luisteren: er zijn allerlei handige CarPlay-apps voor beschikbaar. Maar er zijn ook apps beschikbaar die je helpen met tanken. Sommige apps helpen je met het zoeken naar een (goedkoop) tankstation in de buurt, maar je kan ook rechtstreeks vanaf het CarPlay-scherm een tankbeurt starten en voor je brandstof betalen. Wij hebben de apps voor CarPlay uitgezocht die je helpen bij het tanken.

PACE Drive: tanken en betalen via CarPlay

Sinds iOS 16 is het voor apps mogelijk om direct via CarPlay te betalen voor je tankbeurt. Er is momenteel één app die dit in Nederland en Europa ondersteunt en dat is de PACE Drive-app. De app werkt met het Connected Fueling-platform. Dat is een van oorsprong Duits platform waar tankstations zich bij kunnen aansluiten. Aangesloten tankstations bieden de mogelijkheid om direct via een app een tankbeurt te starten. De PACE Drive-app biedt optie en heeft ook een uitgebreide CarPlay-app. In Nederland werken tientallen tankstations van onder andere Argos, Shell, Tamoil en Esso met de app samen.

Met de CarPlay-app zie je niet alleen de tankstations bij jou in de buurt (zowel met als zonder Connected Fueling), maar kun je dus ook betalen voor je brandstof. In de lijst met tankstations tik je op degene die het dichtstbij is en vervolgens kun je ernaar navigeren (met Apple Kaarten of Google Maps) of beginnen met tanken als je al bij het tankstation bent.

De app maakt automatisch verbinding met het tankstation en vervolgens is het niets meer dan het kiezen van het pompnummer, het machtigingsbedrag (het totaalbedrag wat gereserveerd wordt voor je tankbeurt, dit wordt later verrekend) en kies je tot slot je betaalmethode. Het enige wat je dan nog zelf moet doen, is naar de pomp zelf lopen en de slang in je auto te stoppen.

Na het tanken verschijnt een bevestiging van je tankbeurt op het CarPlay-scherm. Je ziet daar voor hoeveel euro je getankt hebt en ook wat de prijs per liter was. Om de CarPlay-app te kunnen gebruiken, moet je wel eerst een voor CarPlay geschikte betaalmethode toevoegen. Hoewel de PACE Drive-app werkt met Apple Pay, kun je voor de CarPlay-app alleen een creditcard gebruiken.

De app toont ook in de lijst met tankstations de literprijzen (indien bekend) en je kan zelf filteren op type brandstof en soort tankstation.

ANWB Onderweg: bekijk de laagste prijs in de buurt

Qua prijsinformatie over tankstations vinden we ANWB Onderweg de meest betrouwbare app. Sinds september 2022 heeft ANWB Onderweg ook een CarPlay-versie. Hoewel je er geen tankbeurt mee kan starten, helpt het wel met het vinden van een goedkoop tankstation. Je kunt naar een lijstweergave gaan, zodat je de goedkoopste tankstations kunt bekijken die bij jou in de buurt zijn. Je ziet dan ook meteen de literprijzen vermeld voor het type brandstof dat je in de iOS-app hebt ingesteld.

Wat we handig vinden van de ANWB-app, is dat je ook in de kaartweergave de locaties van tankstations inclusief prijzen vindt. Hoewel de navigatie zelf in ANWB Onderweg niet onze voorkeur heeft, biedt de kaart met locaties van de goedkoopste tankstations zeker wel een meerwaarde.

Je favoriete navigatie-app voor tankstations in de buurt

Nagenoeg alle navigatie-apps met een CarPlay-versie bieden ook de mogelijheid om te zoeken naar tankstations in de buurt. Niet alle apps tonen dan ook de prijs, maar als je dat niet zoveel uitmaakt en je gewoon snel een tankstation nodig hebt, is dit ook een optie die je kan gebruiken. In Apple Kaarten en Google Maps kun je ook gemakkelijk een tussenstop maken tijdens het navigeren, zodat je daarna ongestoord verder kunt rijden. In onze vergelijking van CarPlay navigatie-apps zie je in de tabel welke apps ondersteuning bieden voor het zoeken van tankstations.

1-2-3 Fuel: vooral in het buitenland

1-2-3 Fuel is een bekende Duitse app die prijzen van tankstations met elkaar vergelijkt. 1-2-3 Fuel heeft geen ondersteuning in Nederland, maar wel in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. Je zult de app dan ook vooral gebruiken tijdens een autovakantie. Om de CarPlay-app te kunnen gebruiken, moet je wel betalende gebruiker zijn van 1-2-3 Fuel Plus. Of dat de moeite waard is, is nog maar de vraag gezien de beperkte beschikbaarheid van landen. Maar als je een lange roadtrip door Europa gepland hebt, kan het de moeite zijn als je zo goedkoop mogelijk wil tanken.

Ben je gewoon op zoek naar het goedkoopste tankstation via je iPhone? Check dan onze gids met de beste apps om goedkoper te tanken.