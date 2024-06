Ruim 30% van autokopers vindt CarPlay een noodzakelijke functie

Geen Apple CarPlay of Android Auto is een dealbreaker voor mensen die een auto willen kopen, zo blijkt uit een onderzoek van McKinsey & Co. Wereldwijd vindt 30% tot 35% van de kopers het een noodzakelijke functie.

De cijfers verschillen als je kijkt naar autokopers die op zoek zijn naar een elektrische auto (30%) of een verbrandingsmotor (35%). In de VS ligt het percentage nog iets hoger: 38% van de kopers van een auto met benzine- of dieselmotor vindt CarPlay of Android Auto een doorslaggevende factor. Toch zijn er automerken die de functies bewust niet aanbieden, met Tesla en Rivian als belangrijkste voorbeelden van westerse merken. McKinsey & Co voerde het onderzoek vooral uit omdat General Motors bezig is om CarPlay gaandeweg uit te faseren, ten gunste van een in eigen huis ontwikkeld infotainmentsysteem.

Toch is er momenteel nog keuze genoeg. Uit onderzoek van Wards Intelligence blijkt dat meer dan 90% van de nieuwe voertuigen vanaf medio 2023 over deze systemen beschikt. Automobilisten gebruiken de CarPlay en Android Auto liever dan de infotainmentsoftware van de fabrikant. Bij de kopers van elektrische auto’s was 30% bereid om te betalen voor smartphone-integratie, terwijl dat bij kopers van een benzine- en dieselmotor maar 17% is, meldt Auto News.

De onderzoekers vroegen ook wat mensen zouden doen als CarPlay en Android Auto uit de huidige auto’s zouden worden verwijderd. Maar liefst 52% van de mensen wereldwijd gaat dan hun smartphone weer gebruiken. Een kleinere groep van 35% stapt over naar het standaard infotainmentsysteem en 14% zou naar een ander automerk overstappen.

Het Amerikaanse Rivian is sinds kort ook actief op de Europese markt

Bij Rivian hebben ze al ervaring met het niet aanbieden van CarPlay en Android Auto, waardoor eigenaren gedwongen zijn om het infotainmentsysteem van de fabrikant te gebruiken. Rivian zei dat ongeveer 70% van de klanten smartphone-integratie wilde, maar toen ze gewend waren met het standaardsysteem was dit gezakt naar 30%. General Motors hoopt nu dat hetzelfde gebeurt: dat het eigen systeem vanzelf populair zal worden bij gebruikers als ze het eenmaal gebruiken. GM hoopt ook dat het afdwingen van het eigen infotainmentsysteem gaat zorgen voor een nieuwe inkomstenstroom, waarbij je je kunt abonneren op allerlei extra diensten. Dat is een aanpak die bij Apple al erg succesvol is geweest.