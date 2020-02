CarPlay heeft een nieuw scherm, genaamd het Dashboard. Hoe werkt het CarPlay Dashboard en wat zijn de mogelijkheden? Welke apps zijn er geschikt? Dit moet je weten over het Dashboard in CarPlay.

De grootste nieuwe toevoeging van CarPlay in iOS 13 is het nieuwe Dashboard-scherm. Naast de standaard icoontjes is er ook een scherm die functies van meerdere apps combineert. Zo heb je tijdens het rijden alles overzichtelijk bij elkaar, zonder dat je hoeft te wisselen tussen meerdere schermen. Bovendien geeft het CarPlay Dashboard slimme suggesties die op belangrijke momenten van pas komen en in iOS 13.4 komen er weer een aantal verbeteringen aan. Zo kun je het nieuwe CarPlay Dashboard gebruiken.

Wat is het CarPlay Dashboard?

Het CarPlay Dashboard is een apart scherm dat links naast het beginscherm te vinden is. Je kan het het beste vergelijken met het widget-scherm op je iPhone: informatieblokken van meerdere apps, zodat je in één overzicht kan zien wat er belangrijk is. Je gaat naar het Dashboard door vanaf het beginscherm naar rechts te vegen of door op de knop linksonder te tikken, te herkennen aan het grote blokje met drie strepen.

Het Dashboard combineert vier schermen in één: een kaartje voor de navigatie, de afslaginstructies, muziekbediening en slimme suggesties van Siri. Je ziet hierdoor in één oogopslag je route, je instructies én je muziek. Door op de onderdelen te tikken, spring je naar de bijbehorende app voor meer informatie.

Welke apps staan er in het Dashboard in CarPlay?

Het Dashboard bestaat uit deze onderdelen:

Kaarten-app (links): een klein kaartje met je huidige route.

Instructies (rechtsboven): je volgende handelingen in je navigatie en reistijd. Is er geen navigatie actief, dan verschijnen hier suggesties (bijvoorbeeld thuisadres).

Audio (midden rechts of rechtsonder): albumcover van huidige nummer of radiostation, inclusief bedieningsknoppen.

Siri-suggesties (rechtsonder): aanbevelingen van Siri, zoals je eerstvolgende agenda-afspraak of het openen van je garagedeur. Deze optie verschijnt niet altijd.

Momenteel werkt het Dashboard voor navigatie alleen nog voor de Kaarten-app en niet voor andere navigatie-apps met CarPlay. Wat betreft de muziekbediening werkt het met alle audio-apps. Zowel de muziek van de standaard Muziek-app als van een willekeurige radio- of podcast-app kun je hier bedienen.

CarPlay Dashboard met Siri-suggesties

De Siri-suggesties in CarPlay vind je ook in het Dashboard. Siri kijkt bijvoorbeeld naar je eerstvolgende agenda-afspraak. Zit daar ook een locatie bij, dan verschijnt deze in het Dashboard en kun je er meteen naar navigeren. Door erop te tikken ga je rechtstreeks naar de nieuwe Agenda-app, waar je een overzicht ziet van al je agenda-afspraken.

De suggesties komen ook van pas als je een garagedeur met HomeKit hebt. Zodra je bij huis komt, verschijnt hier een knop om meteen je garagedeur open te doen. Je hoeft hierdoor niet meer Siri te activeren en het handmatig te vragen, want een druk op de knop is genoeg om je garagedeur te openen. Via de nieuwe Instellingen-app kun je de Siri-suggesties uitschakelen, mocht je dit willen.

Vernieuwingen in iOS 13.4

Met ingang van iOS 13.4 vind je in het CarPlay Dashboard twee verbeteringen. Allereerst kunnen externe navigatie-apps ook gebruikmaken van dit scherm, waardoor je de navigatie in het kaartje op het Dashboard ziet. Ook de navigatie-instructies zie je dan hier, zodat je kan navigeren en tegelijkertijd de muziek kan bedienen.

Daarnaast is er een nieuw scherm voor tijdens telefoongesprekken. Als je gebeld wordt, verschijnt het scherm niet meer beeldvullend, maar als extra blokje in het Dashboard. Ook tijdens het telefoongesprek zie je aan de rechter kant, op de plek van de muziekbediening, het huidige telefoongesprek. Hierdoor kan je ook tijdens het bellen blijven navigeren en op de weg letten. iOS 13.4 komt in maart 2020 beschikbaar.

Het Dashboard maakt onderdeel uit van iOS 13. Om hier gebruik van te kunnen maken, hoef je alleen maar je iPhone bij te werken naar de nieuwste versies. Er is dus geen update nodig voor je autoradio. Heb je een iPhone die iOS 13 niet ondersteunt? Dan kan je hier helaas geen gebruik van maken.