BeAware voor slechthorenden en doven

We hebben op iCulture al eens geschreven over Be My Eyes, de app waarmee blinden en slechtzienden hulp kunnen krijgen van anderen. BeAware richt zich op een heel andere doelgroep: doven en slechthorenden. Deze app bevat diverse tools die het leven van een slechthorende gaan verbeteren, zoals een waarschuwingsfunctie bij langdurige geluiden boven een bepaalde drempelwaarde. Dit kan bijvoorbeeld een sirene zijn, of een naderend gevaar.



Grootste nadeel is dat de app niet beschikbaar is in het Nederlands, maar wel in een paar ongebruikelijke andere talen zoals Swahili, Yoruba en Kroatisch. Een gemiste kans – en het is te hopen dat zich nu vrijwilligers gaan melden die zin hebben om een Nederlandse vertaling te maken. Nu kun je de app alleen gebruiken op plekken waar Engels een gangbare spreektaal is, zoals de binnenstad van Amsterdam. De emoji-functie is niet taalgebonden en is daarom door iedereen te gebruiken.

Een ander nadeel dat ons opviel is dat de microfoon ook lang na het verlaten van de app nog actief bleef, in de vorm van een oranje microfoon-icoon linksboven in het scherm. Dit is nodig om je te kunnen waarschuwen bij gevaar, maar is natuurlijk niet iets wat je altijd wil.

Vier functies

BeAware heeft in feite vier functies. De eerste hebben we al genoemd: een geluidenmonitor die je informeert over langdurig harde geluiden. De app gaat dan trillen, laat de ledlampjes van de flitser knipperen en stuurt meldingen. Ook op een verbonden Apple Watch krijg je meldingen. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een huillende baby, een ambulance of iets dergelijks tijdig op te merken. Ook is er een speech-to-text functie die gesproken teksten moeiteloos omzet naar geschreven tekst. Het werkt in elke taal die je in de algemene instellingen van je iPhone hebt gekozen.

Met de tekstfunctie kun je vooraf geschreven teksten aan een ander laten zien. Daarbij kun je de tekst ook op z’n kop laten zien, zodat het voor de ander makkelijker leesbaar is. Zo kun je bijvoorbeeld je favoriete koffie bestellen zonder dit elke keer opnieuw te moeten intypen. Moet je voor een bepaalde activiteit toch praten, bijvoorbeeld tijdens een videogesprek, dan kun je je reactie intikken en de iPhone spreekt het uit. Tenslotte is er nog een Emoji Board, zodat je met plaatjes kunt communiceren. Dit kan handig zijn voor mensen die gebarentaal niet machtig zijn. Je kunt hiermee ook foto’s laten zien die in je camerarol staan.

Toch wat nadelen

Bijzonder is dat BeAware helemaal gratis is, je privacy respecteert en geen advertenties bevat. Alle content is volledig offline te gebruiken, de app is energiezuinig en de code is open source. Daar staat tegenover dat BeAware nog in ontwikkeling is en dat nog niet alles probleemloos functioneert. Zo is ons zelf toegevoegde plaatje van een kop koffie verdwenen op het moment dat we de app opnieuw opstarten. Voor het dagelijks gebruik biedt het echter veel nuttige functies, zeker als je meestal in een van de ondersteunde talen communiceert (Frans, Duits, Engels en meer). Honderden vrijwilligers werkten mee aan de ontwikkeling van de app, die vanaf de grond af is gemaakt op basis van de behoeften van doven en slechthorenden. Mocht je tot de doelgroep behoren, dan is het zeker de moeite waard om eens te proberen.

