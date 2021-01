Heb je een elektrische auto met ondersteuning voor CarPlay? Dit systeem kan jou ondersteunen bij elektrisch rijden. In deze gids bespreken we handige apps voor het vinden van snelladers en navigeren voor lange afstanden.

Kom je op onbekend terrein of moet je onverwachts naar een snellader, dan pak je misschien al gauw je iPhone erbij om laadpalen te zoeken. Wist je dat er ook CarPlay apps zijn om dit tijdens het rijden te doen? Sinds iOS 14 biedt CarPlay ondersteuning voor dit soort apps. CarPlay is daarmee helemaal klaar voor je elektrische auto.

Apple Kaarten: ondersteuning is beloofd, maar nog niet aanwezig

Voor iOS 14 had Apple beloofd dat Apple Kaarten ondersteuning zou krijgen voor het navigeren met elektrische auto’s. De app zou op basis van jouw auto, weersomstandigheden en andere factoren de beste route langs snelladers moeten maken. Tot op heden is die functie nog niet gespot en het is ook onbekend wanneer er dan wél ondersteuning komt.

Overigens is Apple ook nog vaag over welke auto’s ondersteuning krijgen voor de functie. Eén van de functies die Apple belooft is het schatten van je actieradius op basis van jouw automodel. Dat betekent dat Apple álle elektrische auto’s moet ondersteunen om die functie voor iedereen beschikbaar te maken.

Bekijk ook CarPlay: alles over Apple's software voor de auto Met CarPlay kun je in de auto bellen, sms'en, muziek luisteren en met je iPhone navigeren. In dit overzichtsartikel lees je alles over de mogelijkheden en beschikbaarheid van CarPlay, met welke apps het werkt en lees je de beste CarPlay-tips.

Chargemap: vind laadpalen en snelladers

Voor het eenvoudig vinden van een snellader raden wij Chargemap aan. Deze app maakt het makkelijk om snel en zonder veel afleiding een geschikte snellader te vinden voor jouw auto. Heb je een paal gevonden, dan start je vanuit Chargemap de navigatie ernaartoe met Apple Kaarten.

In de filterlijst vind je een optie voor palen langs de snelweg. Dit zijn doorgaans snelladers. Je kunt per station zien welke opladers aanwezig zijn. Gebruik je een andere laadkabel dan CCS of Mennekes, dan is dit de moeite waard om te controleren. CCS en Mennekes zijn de standaard en alles wat afwijkt is mooi meegenomen wanneer een station die optie biedt.

ChargePoint: makkelijk onderscheid tussen snelladers en gewone laadpalen

De ChargePoint app verschilt in CarPlay weinig van het hierboven genoemde Chargemap. Toch zijn er wel noemenswaardige verschillen. Ten eerste kun je via ChargePoint sneller zien of je een gewone laadpaal (AC – Alternate Current) of snellader (DC – Direct Current) ziet in de lijst. DC-laders hebben een veel hogere capaciteit, maar jouw auto moet het ook ondersteunen. Heb je een paal gevonden, dan kun je ernaartoe navigeren met Apple Kaarten.

Een tweede verschil is dat ChargePoint in de CarPlay app een wachtlijst laat zien voor laadpunten. Zo weet je of er (veel) anderen zijn die ook willen opladen en dus of het wel verstandig is om een bepaald station te kiezen. Het nadeel hiervan is dat het gebaseerd is op de gemeenschap. Andere gebruikers van ChargePoint moeten aangeven of ze aan het laden zijn voordat de functie echt werkt.

A Better Route Planner (ABRP): navigeren langs snelladers voor lange roadtrips

Ben je van plan een langere roadtrip te maken en heb je dus wat tijd om jezelf voor te bereiden, download dan A Better Route Planner (ABRP). Deze app is zeer uitgebreid en maakt routes op basis van jouw automodel, het weer, hellingen, (zelfgekozen) maximumsnelheden en andere factoren. De CarPlay app navigeert langs de snelladers zodat je niet steeds zelf een nieuw navigatiedoel hoeft in te stellen.

Een nadeel van ABRP is dat de navigatie minder fijn is dan Apple Kaarten. Zo kun je ABRP (nog) niet in je CarPlay dashboard gebruiken en laat het design hier en daar wat te wensen over. Tijdens het navigeren bekijk je je geschatte batterijpercentage bij aankomst. Alle CarPlay functies zijn onderdeel van ABRP Premium. Dit kost een paar euro per maand, maar biedt wel een gratis proefperiode van twee weken. Ideaal om dus een keer te proberen.

Hoe zit het met Fastned?

Fastned is één van de grotere aanbieders van snelladers in West-Europa. Het Nederlandse bedrijf heeft veel stations in Nederland en Duitsland, maar is ook actief in België, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk staat ook op de planning. Omdat het een grote aanbieder is hadden wij verwacht dat ze er als de kippen bij zouden zijn met een CarPlay app, maar dat is niet het geval. Fastned laat in januari 2021 desgevraagd weten dat ondersteuning voor CarPlay wel een wens is, maar dat dit op de korte termijn nog niet zal gebeuren.

Er zijn nog veel andere handige apps voor je elektrische auto die geen CarPlay ondersteuning bieden. Bekijk voor alle apps onze gids met apps voor je elektrische auto. Heb jij nog een goede CarPlay app voor je elektrische auto? Laat het ons weten via de link onder het artikel!

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor elektrische auto's: opladers en laadpalen vinden Wat zijn de beste iPhone-apps voor elektrische auto's? In dit artikel zetten we apps voor laadpalen, tanken en opladen op een rij. Van NewMotion tot Google Maps: dit zijn de beste apps voor je elektrische auto.

Op zoek naar een gewone navigatie-app voor CarPlay? Daarvoor hebben we een aparte lijst voor je klaar staan, waarin we de verschillende CarPlay-navigatieapps met elkaar vergelijken.