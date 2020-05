CarPlay radio’s om zelf in te bouwen

CarPlay is een handige oplossing om sommige CarPlay-geschikte apps in je auto te gebruiken, maar je hebt daar wel een geschikte radio voor nodig. Als jouw inbouwradio niet werkt met CarPlay, zijn er nog allerlei zogenaamde aftermarket radio’s die geschikt zijn voor CarPlay. In dit artikel vind je een selectie van CarPlay inbouwsystemen.

Info vooraf Het aanbod van modellen wisselt vaak en er worden ook regelmatig nieuwe versies uitgebracht. We kunnen helaas niet alle modellen en varianten meenemen in dit overzicht. Ook kunnen we niet alle kenmerken van elk model bespreken. Dit artikel bevat daarom slechts een selectie van modellen waar je uit kan kiezen.



Sony XAV

De Sony XAV-lijn is een populaire serie aftermarket autoradio’s met CarPlay. Ze komen in allerlei soorten en maten: van 6,2-inch tot 6,95-inch. De functies verschillen per model, maar de kleinere XAV-AX1000 is niet alleen goedkoper, maar heeft ook de USB-aansluiting aan de voorkant en een draaiknop om het volume aan te passen. Het scherm is ook een touchscreen en dit CarPlay inbouwsysteem werkt ook nog met externe camera’s. De duurdere XAV-AX3005DB heeft ook nog DAB+ aan boord.

Pioneer SPH-DA120/130DAB/230DAB

De Pioneer SPH-DA120 is Pioneer’s goedkoopste CarPlay-geschikte radio. Deze radio heeft een 6,2-inch touchscreen, Bluetooth en werkt naadloos samen met je iPhone. De radio heeft twee USB-ingangen, die je bijvoorbeeld via je dashboardkastje kan bereiken. Eén van de twee aansluitingen heb je sowieso nodig om CarPlay te kunnen gebruiken. De radio heeft ook de AppRadio Mode van Pioneer, waarmee je bepaalde apps kan gebruiken. Dit staat in schril contrast met de mogelijkheden van CarPlay, dus hiervoor hoef je de radio niet te halen. De radio werkt snel en heeft ook van zichzelf een duidelijke interface. De radio werkt gewoon met AM/FM, maar DAB+ ontbreekt. Wel een kleine aantekening: sommige gebruikers klagen over vlekken die op den duur in het scherm verschijnen. Hou hier dus rekening mee mocht je deze in je auto plaatsen.

Vergelijkbare modellen van Pioneer zijn de SPH-DA130DAB en de SPH-DA230DAB. Zoals de naam al verklapt zijn beide radio’s geschikt voor DAB+. De 130DAB is de opvolger van de DA120 en heeft ook een 6,2-inch scherm. De SPH-DA230DAB heeft een groter scherm van 7-inch en werkt naast CarPlay ook samen met Android Auto.

Ook verkrijgbaar bij Coolblue:

Alpine iLX-serie

De Alpine iLX-serie is een lijn van het bekende merk Alpine. Er zijn verschillende modellen, zelfs met 1-din inbouw zodat je ze kan plaatsen in de meeste auto’s. Een voorbeeld hiervan is de iLX-F903. Onderaan de radio vind je enkele knoppen, bijvoorbeeld om het volume aan te passen en Siri te activeren. Heb je een achteruitrijcamera van Alpine, dan kan je die er ook op aansluiten. Er is uiteraard ook gewoon een AM/FM-tuner, en hij werkt met DAB+. Een ander model is onder andere de iLX-702D.

Kenwood

Kenwood is een bekend bedrijf van audiosystemen en heeft ook meerdere CarPlay-versies. De Kenwood DMX8019DABS is één van de opties waar je uit kan kiezen. Hij heeft een 7-inch LCD-touchscreen met Bluetooth. Er zit ook DAB+ op en hij is zelfs uitgerust met draadloze CarPlay. Ook werkt hij met een achteruitrijcamera. Een ander model is de ddx-9717bts, maar die werkt niet draadloos.

JVC KW-M745DBT

Je kent JVC misschien vooral van televisies, maar ze maken ook autoradio’s. De KW-M745DBT is betaalbare CarPlay aftermarket inbouwsysteem. Deze radio heeft één USB-aansluiting die je kwijt bent voor het gebruik van CarPlay. Hoewel er wel Bluetooth op zit, werkt CarPlay helaas niet draadloos. Het touchscreen heeft een afmeting van 6,8-inch en is daardoor ruim genoeg om mee te navigeren en je muziek te bedienen. Naast de gewone FM-zenders, kun je ook luisteren naar DAB+. Ook hier kan je een achteruitrijcamera op aansluiten.

Draadloze adapter voor CarPlay

Heeft jouw auto al CarPlay, maar wil je dit graag draadloos maken? Dan kan dat ook met een speciale dongle. Die sluit je aan via een kabeltje op je auto, waarna je iPhone via deze dongle alsnog draadloos verbinding kan maken met het CarPlay inbouwsysteem. Het nadeel is wel dat dit alleen werkt als je auto standaard al CarPlay heeft óf als je een Pioneer aftermarket systeem hebt.

Bekijken → Draadloze CarPlay dongle (€149)

Dit moet je weten voordat je een radio inbouwt

Voordat je meteen naar de winkel rent, is er een aantal zaken dat je moet weten. Allereerst moet je auto geschikt zijn voor deze radio’s. De meeste CarPlay-radio’s zijn 2-DIN, wat wil zeggen dat je wel wat ruimte nodig hebt om de radio in te kunnen bouwen. Maar met alleen de ruimte ben je er vaak nog niet, want om het netjes af te werken zijn er ook nog allerlei frontjes die passen bij jouw auto.

Bovendien hebben de meeste radio’s een USB-aansluiting aan de achterkant die je moet gebruiken voor CarPlay. Je moet de kabel dus wel goed wegwerken door je dashboard heen, zodat hij altijd binnen bereik is. Je kunt het monteren dus het beste overlaten aan een specialist, maar hou er dan wel rekening mee dat de prijs voor het inbouwen nog bovenop de aanschafprijs van de radio komt. Een ander punt waar je rekening mee moet houden, is de plaatsing van het systeem in je dashboard. De kijkhoek en kwaliteit van het scherm kan per apparaat verschillen.

Waar je ook bij na moet denken, is dat sommige auto’s al standaard een in-car multimediasysteem vanuit de fabriek hebben. Vaak kun je hier ook CarPlay op gebruiken (tegen betaling of na een software-update), dus sloop niet meteen je huidige systeem aan je auto. Heb je een enkele simpele 1-DIN radio met daaronder bijvoorbeeld een opbergvakje, dan kan je de radio vervangen en het vakje opofferen voor een grotere 2-DIN radio.

Bekijk ook Zo weet je welke automodellen met CarPlay werken Ga je een nieuwe auto aanschaffen en wil je weten of deze Apple CarPlay ondersteunt? Apple maakt het gemakkelijk om dit snel te controleren. Dit zijn alle automodellen die met CarPlay werken.

CarPlay is een verlengde van je iPhone, dus alle apps die je met CarPlay gebruikt, werken met de mobiele dataverbinding van je iPhone. Dat geldt voor audiostreaming, maar bijvoorbeeld ook voor navigeren. Er zijn voor CarPlay ook externe navigatie-apps, waaronder Google Maps, Flitsmeister en Sygic die offline kaarten aanbiedt. In onze lijst van CarPlay navigatie-apps lees je hier meer over.