BMW maakt Apple Pay kapot op iPhone 15

De eerste waarschuwing geldt alleen voor mensen die een BMW met draadloze oplaadmat hebben. Sommige BMW-eigenaren hebben gemerkt dat de NFC-chip van hun iPhone 15 niet meer werkt, nadat ze het toestel hebben opgeladen met het draadloze laadpad. De slachtoffers zeggen dat ze in de Wallet-app een melding krijgen dat Apple Pay niet ingesteld kan worden. Het toestel toont en wit scherm en komt in data recovery-modus, met de melding dat de NFC-chip niet meer werkt. Herstarten van het toestel helpt niet en er lijkt voorlopig geen oplossing voor het probleem.



Getroffen klanten zeggen dat de iPhone in een gegevensherstelmodus komt met een wit scherm en dat de NFC-chip niet meer werkt nadat het apparaat opnieuw is opgestart. De NFC-chip in de iPhone wordt gebruikt voor Apple Pay en op de nieuwere BMW-modellen ook voor digitale autosleutels . Sommige gebruikers zeggen dat Apple hun iPhone heeft vervangen door een nieuwe, nadat bleek dat de NFC-chip kapot was gegaan. Ze zitten dan echter met hetzelfde probleem als ze de iPhone weer op de laadpad leggen.

De problemen lijken zich vooral voor te doen bij de iPhone 15 Pro-modellen, maar het is goed mogelijk dat het ook op de standaard iPhone 15-modellen speelt. De oorzaak van het probleem is nog niet achterhaald en ook is nog niet bekend of het op alle BMW-modellen het geval is. Voorlopig is het beter om niet draadloos op te laden in je BMW, of om een autolader van een ander merk te gebruiken.

iPhone 15 en CarPlay gaat niet goed samen

Een heel ander probleem speelt bij eigenaren van CarPlay en heeft mogelijk te maken met de overstap naar usb-c. Er zijn meerdere klachten van gebruikers dat ze hun CarPlay niet werkend kunnen krijgen. Het gebeurt wel vaker dat een specifieke kabel of poort niet goed werkt, maar de overstap naar de usb-c-poort op de iPhone maakt het in dit geval net iets ingewikkelder. Bij CarPlay-systemen heb je nog vaak te maken met een usb-a-poort. Je hebt dan een usb-a-naar-usb-c-kabel nodig om te kunnen verbinden. Apple verkoopt een dergelijke kabel niet en third party-kabels blijken niet altijd goed te werken, waardoor je geen verbinding krijgt. Soms kun je wel opladen, maar krijg je CarPlay niet werkend. De Belkin BoostCharge usb-a-naar-usb-c kabel blijkt wel te werken, maar die ziet er door z’n witte kleur met gouden accentjes niet zo mooi uit als de rest van je interieur zwart is.

Klanten die contact met Apple Support opnamen kregen verschillende oplossingen voorgesteld, maar die werkten niet. Zelfs met Apple’s eigen kabels en adapters lukte het vaak niet. Apple zou werken aan een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een software-update. De meeste klachten zijn afkomstig van mensen die een usb-a-aansluiting op het CarPlay-systeem hebben, maar ook bij een usb-c-poort kan het soms niet werken. We schreven eerder over de €35 kostende Lightning-naar-usb-c-adapter van Apple waarmee je je (after market) CarPlay-systeem geschikt kunt maken voor een iPhone met usb-c-aansluiting. Er zijn nog veel meer adapters, maar die geven vaak alleen stroom door en geen audio of data. Meer over de Lightning-adapter van Apple lees je in ons artikel.