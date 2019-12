Ben je op zoek naar CarPlay-tips? Dan ben je hier aan het goede adres. In deze gids zetten we de beste tips voor CarPlay op een rijtje. Hierdoor haal je meer uit Apple's softwaresysteem voor in de auto.

De beste CarPlay-tips

Met CarPlay kun je sommige apps van je iPhone op een eenvoudige manier gebruiken in de auto. Maar waar moet je beginnen? Wat heb je nodig en hoe haal je alles uit CarPlay? We hebben onze bestaande tips over CarPlay gebundeld en geven nog extra trucjes om sneller met CarPlay te werken.

#1 Dit heb je nodig voor CarPlay

Om met CarPlay aan de slag te gaan heb je in ieder geval een iPhone nodig. Met alleen een iPhone ben je er nog niet, want je hebt ook een geschikte CarPlay-radio nodig. Allerlei radiofabrikanten hebben in verschillende modellen ondersteuning voor CarPlay toegevoegd. Sommige modellen werken draadloos, maar voor de meeste heb je een Lightning-kabel nodig. Dat betekent dat je je iPhone altijd bedraad moet verbinden via een USB-poort in de autoradio. Het voordeel is wel dat je iPhone dan tegelijkertijd oplaadt.

Naast de CarPlay-radio’s zijn er ook automerken die standaard voorzien zijn van CarPlay in hun inbouwsystemen. Bekende merken met CarPlay-support zijn Mercedes, BMW, Volkswagen en Volvo. Bij sommige merken is er een extra betaling vereist om de CarPlay-functie te ontgrendelen. Informeer daarvoor bij je autodealer voor de mogelijkheden. In onze tip lees je welke auto’s CarPlay-ondersteuning hebben.

#2 Gebruik Hé Siri voor handsfree CarPlay

Je gebruikt Hé Siri misschien wel al om je HomeKit-apparaten thuis te activeren of voor het geven van andere opdrachten, maar wist je dat je Hé Siri ook gewoon in de auto kan gebruiken? Zodra je het Hé Siri-commando geeft, reageert Siri op je CarPlay scherm. Geef vervolgens je opdracht, zoals “Breng me naar huis” of “Stuur een bericht naar Tim” om CarPlay helemaal handsfree te gebruiken. Je hoeft dan dus ook niet op het scherm te tikken of op knoppen op je autoradio te drukken, zodat je je aandacht op de weg kan houden en je handen aan het stuur.

#3 HomeKit gebruiken met CarPlay

CarPlay heeft geen eigen Woning-app om bijvoorbeeld snel scènes te activeren als je thuis komt of als je weggaat, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal geen HomeKit kan gebruiken via CarPlay. Al je opdrachten die je via Siri aan je HomeKit-huis kan geven, werken ook in CarPlay. Vraag bijvoorbeeld terwijl je onderweg naar huis bent hoe warm het in huis is en zet desnoods de thermostaat hoger, zodat je in een warm huis thuiskomt. Dit komt ook van pas als je liever niet je locatiegegevens gebruikt voor het automatiseren van scènes. Je kan dan gewoon via CarPlay je verlichting aan- of uitzetten.

#4 Gebruik Siri Shortcuts via CarPlay

Een andere manier om alles uit CarPlay te halen is via Siri Shortcuts. Er zijn allerlei opdrachten beschikbaar via de galerie in de Opdrachten-app. Je stuurt bijvoorbeeld je verwachte aankomsttijd in een berichtje naar je partner via één simpele Siri-opdracht. Als je dan toch al in de auto zit, kun je dat meteen via CarPlay doen. Alle opdrachten via Siri Shortcuts die geen specifieke app vereisen, kun je via CarPlay gebruiken.

Daarnaast zijn er nog de persoonlijke automatiseringen in de Opdrachten-app. Je kan bijvoorbeeld automatisch je favoriete navigatie-app starten zodra je je iPhone met CarPlay verbindt. Je hoeft dan nooit meer handmatig Flitsmeister, Google Maps of een andere app te starten.

#5 Snel terug naar eerste beginscherm

Nu er veel meer CarPlay-apps beschikbaar zijn, vult het beginscherm zich ook met meer en meer appicoontjes. Net als op de iPhone bestaat het CarPlay-beginscherm uit meerdere schermen waar je tussen kan vegen. Als je drie of meer schermen hebt, is het wat onhandig om meerdere keren over het scherm te moeten vegen. Gelukkig is er een handige shortcut, die je misschien wel kent van je iPhone met thuisknop. Je kan namelijk gewoon op de virtuele homeknop linksonder op je CarPlay-scherm tikken om meteen terug te gaan naar het eerste scherm. En als je nog een keer tikt, ga je naar het CarPlay Dashboard.

#6 Siri activeren via knop

Deze virtuele thuisknop komt nog op meer manieren van pas. Je sluit er niet alleen apps mee af of keert terug naar het eerste beginscherm, maar je kan deze ook gewoon gebruiken om Siri te activeren. Dit werkt net als op de iPhone of iPad: je hoeft de virtuele thuisknop alleen maar ingedrukt te houden om Siri te starten. Heeft jouw auto een aparte fysieke knop voor stembediening, dan kun je deze mogelijk ook gebruiken om Siri op te roepen. En in iOS 13 blokkeert Siri ook niet meer het zicht op de huidige app, dus je ziet alsnog je navigatie-instructies in beeld.

#7 Wisselen tussen apps

Via de linker zijbalk van je CarPlay-scherm kun je snel wisselen tussen drie apps. Dit werkt echter anders dan de appkiezer van je iPhone of iPad. Op CarPlay verschijnen namelijk altijd drie soorten apps: een navigatie-app, een audio-app en een communicatie-app. Onder die laatste categorie valt ook de Agenda- en Instellingen-app. Je kan dus niet snel wisselen tussen twee soorten CarPlay navigatie-apps, omdat de ene de andere vervangt. De knoppen komen wel van pas als je vanuit je navigatie je muziek snel wil bedienen of even een berichtje wil sturen via WhatsApp of iMessage.

Meer over CarPlay-multitasking lees je in onze tip.

#8 Lichte modus voor overdag

Sinds iOS 13 kun je in CarPlay kiezen voor zowel een lichte als donkere modus. De lichte modus komt vooral van pas als de zon laag staat en recht op je display schijnt, waardoor je alles minder goed ziet. Je kan er niet voor kiezen om de lichte modus altijd in te stellen, want via de Instellingen-app op CarPlay kan je via Weergave alleen kiezen voor Automatisch of Altijd donker. Kies je voor Automatisch, dan wisselt de achtergrond pas na zonsondergang naar de donkere variant. Behalve voor het beginscherm en het Dashboard, is de lichte modus ook van invloed op de standaardapps.

#9 Overige tips voor CarPlay

