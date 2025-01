In plaats van dat automerken steeds meer doen met Apple's CarPlay, gaat het juist de andere kant op. BMW's nieuwe Panoramic iDrive dat draait om het BMW Operating System X leent zich perfect voor de vernieuwde CarPlay 2.0, maar in plaats daarvan wordt er juist minder mogelijk dan nu het geval is.

Het gaat nog niet echt lekker met de uitrol van CarPlay 2.0, Apple’s volgende generatie van het CarPlay-systeem voor in de auto. De eerste auto’s met dit nieuwe systeem hadden in 2024 al de weg op moeten gaan, maar dat is niet gebeurd. Tegelijkertijd komen autofabrikanten zelf met eigen systemen, waaronder dus het nieuwe Panoramic iDrive van BMW. Tijdens de aankondiging op de CES onthulde BMW het volledige nieuwe systeem, dat bestaat uit een langgerekt scherm over het dashboard heen, met in het midden nog een centraal display. Maar bij de aankondiging werd met geen woord gerept over ondersteuning voor CarPlay. Hoe zit dat precies?

BMW Panoramic iDrive werkt met CarPlay (maar…)

De website Edmons besloot te informeren bij BMW hoe het zit met ondersteuning voor CarPlay met het nieuwe systeem. Het hoofdscherm in het midden van het dashboard blijkt wel met CarPlay te werken, maar dan wel de versie die iedereen nu al kent. Maar ten opzichte van het huidige iDrive-systeem is er wel een nadeel. Bij veel recente modellen worden navigatiebeelden vanuit CarPlay ook doorgestuurd naar het instrumentenpaneel achter het stuur, zodat je daar eenvoudig de navigatie-instructies van Apple Kaarten kan zien. Deze dual screen-functie van CarPlay wordt maar door een handjevol automerken ondersteund, waaronder Polestar en dus BMW. Maar met de nieuwe versie van BMW’s iDrive is dat niet meer mogelijk, waardoor je dus een minder uitgebreide CarPlay-ervaring krijgt.

Het langgerekte scherm in het nieuwe iDrive-systeem is overigens niet een echt scherm: er is sprake van kleine projectoren die in het dashboard van de auto verwerkt zitten en zo de informatie tonen.

BMW is de afgelopen jaren in een aantal opzichten een partner geweest van Apple. Naast het ondersteunen van meer CarPlay-functies, was het ook het eerste automerk dat de digitale autosleutels in Wallet ondersteunt. Maar die samenwerking lijkt nu dus wat terug te lopen, ten gunste van BMW’s eigen oplossing.

Minder samenwerking tussen Apple en automerken

BMW is niet het enige merk dat meer in zet op eigen oplossingen dan vol mee te gaan met Apple CarPlay. General Motors had eerder al besloten om in alle toekomstige elektrische auto’s helemaal geen CarPlay meer aan te gaan bieden en vol in te zetten op een eigen (op Android gebaseerd) systeem. Het ontwikkelen van een eigen systeem heeft voor automerken veel voordelen. Zo hoeven ze delen van hun auto niet vrij te geven aan Apple en kunnen ze ook meer data verzamelen over het gebruik van de auto, in plaats van dat delen van het systeem worden aangestuurd door de iPhone van de bestuurder.

CarPlay 2.0

Terwijl CarPlay 2.0 gemaakt lijkt te zijn voor de indeling van bijvoorbeeld het nieuwe Panoramic iDrive-systeem van BMW, is daar dus geen sprake van. Sterker nog: BMW komt niet eens voor in Apple’s lijstje (uit 2022) van automerken dat bereid is om mee te doen. De reden dat de release van CarPlay 2.0 zo lang op zich laat wachten, heeft ook te maken met het feit dat Apple met elke automaker om tafel moet gaan zitten om de interface af te stemmen op de indeling van de schermen in de auto. Dat vergt tijd en veel inspanning, iets waar automerken ogenschijnlijk niet per se om staan te springen. Waar de standaard versie van CarPlay redelijk plug & play is, is dat bij de volgende generatie van CarPlay niet het geval.