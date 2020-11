Android Auto vs Apple CarPlay, wat zijn de verschillen?

CarPlay of Android Auto, wat zijn de verschillen? Is Android Auto ook geschikt voor Apple-gebruikers of kun je beter kiezen voor CarPlay? In dit artikel zetten we ze tegenover elkaar. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook een paar duidelijke verschillen. Spoiler: CarPlay is voor iPhone-gebruikers écht handiger!

CarPlay vs Android Auto

Apple heeft CarPlay, Google heeft Android Auto. Met beide systemen kun je via het entertainmentsysteem in de auto allerlei acties uitvoeren. Denk daarbij aan navigatie, berichten versturen en muziek luisteren. Met welke van de twee ben je het beste af, wat zijn de voor- en nadelen? We zetten de twee rivalen tegenover elkaar. Officieel is Android Auto niet beschikbaar in Nederland; hoe dat zit lees je verderop. Verder is Google inmiddels bezig met Android Automotive, dat op termijn Android Auto moet gaan vervangen. Maar zover is het nog niet.

Hoe werken Android Auto en Apple CarPlay?

Apple en Google bouwen zelf geen auto’s, maar ze hebben wel grote interesse in alles wat met auto’s te maken hebt.

Met Android Auto en CarPlay zijn er twee platformen die allebei willen zorgen dat je navigatie, berichten, muziek en andere smartphone-toepassingen ook veilig in de auto kunt gebruiken. De apps die op het scherm van je CarPlay- of Android Auto-systeem verschijnen werken samen met je favoriete apps en apparaten, zoals je iPhone.

De werking van Apple’s en Google’s autosoftware komt grotendeels overeen. Op het gebied van ondersteuning van automerken en apps zijn beide fabrikanten aan elkaar gewaagd. Apple is daarnaast nog bezig met Project Titan, waarbij ‘iets’ rondom zelfrijdende auto’s wordt ontwikkeld. Wat dit precies is, is nog steeds een raadsel omdat de focus van het project meermaals zou zijn verschoven.

Android Auto is een aangepaste versie van Android, waarmee je ook tijdens het rijden allerlei functies makkelijk kunt bedienen. Met grote knoppen en duidelijke functies regel je het afspelen van muziek en het plannen van een route. Beschikt jouw auto niet over een entertainmentsysteem met scherm, dan kun je de smartphone ook met een houder in de auto hangen en vervolgens de functies op het scherm van je Android-toestel bedienen.

Alles werkt verder hetzelfde als bij CarPlay: je verbindt de smartphone met het systeem in de auto en op het scherm verschijnt de interface van CarPlay of Android Auto, net wat je wil.

Zo werkt Apple CarPlay

Apple CarPlay werkt op alle iPhones, vanaf de iPhone 5 tot en met de nieuwste modellen. Het werkt ook op goedkopere modellen zoals de iPhone SE (2016 en 2020). In totaal heb je keuze uit 20 toestellen die met CarPlay compatibel zijn, maar ze worden wel allemaal gemaakt door Apple. Het werkt niet samen met Android-smartphones.

CarPlay is ingebouwd in iOS. Een CarPlay-systeem in de auto is dan ook weinig meer dan een (touchscreen)-schermpje waarop je apps bedient die in werkelijkheid op de iPhone draaien. Er zijn draadloze en bekabelde CarPlay-sytemen.

Zo werkt Android Auto

Android Auto werkt op bijna alle smartphones met Android 6 of nieuwer. Vanaf Android 10 is het ingebouwd in het besturingssysteem, zodat je geen drivers nodig hebt. Ook bij Android Auto draait de software in feite op de gekoppelde smartphone. Je sluit de smartphone aan met een kabel (of maakt draadloos verbinding) en de interface wordt naar het scherm gestuurd. Het fungeert dus vrijwel hetzelfde als een tweede scherm van een computer.

Draadloos of met kabel?

Nieuwere auto’s ondersteunen CarPlay en Android Auto via Bluetooth, waardoor je geen kabel meer nodig hebt. Dit komt langzamerhand beschikbaar, dus informeer voordat je een dergelijk systeem aanschaft. Bluetooth biedt handsfree functies zoals bellen, berichten sturen en spraakopdrachten geven via Siri of Google Asistent.

Functies van CarPlay en Android Auto

Wat je op het scherm ziet is afhankelijk van de iOS- of Android-versie die je gebruikt. In alle gevallen heb je navigatie-apps, maar je kunt ook het volgende doen:

Muziek, audioboeken en podcasts luisteren

Telefoongesprekken voeren

Agenda raadplegen

Kaarten-app raadplegen en een route plannen

Handsfree navigeren

Spraakopdrachten via een virtuele assistent

Verschillen Apple CarPlay vs Android Auto

Apple CarPlay heeft links een rijtje met iconen van apps die op dat moment actief zijn. Je kunt echter ook het CarPlay dashboard gebruiken, waarbij je in split-view twee apps naast elkaar te zien kan krijgen. De navigatie-app wordt dan iets kleiner weergegeven.

Bij CarPlay kun je het uiterlijk aanpassen via het touchscreen. Je kunt de wallpaper instellen, suggesties verbergen, de donkere modus aanzetten en albumhoezen bekijken of verbergen. Het toevoegen en verwijderen van apps en het anders indelen van je scherm doe je echter via de iPhone. Dit doe je via Instellingen > Algemeen > CarPlay. Je kunt ook de actieve apps op en neer slepen om de volgorde aan te passen. Naast de eigen apps van Apple kun je ook apps van derden gebruiken, zoals Flitsmeister, TomTom, Google Maps en Waze.

Bij Android Auto kun je de aanpassingen doen via een app. De geschikte apps verschijnen in een lijst, waarbij je ze kunt aan- en uitvinken om ze toe te voegen en te verwijderen. Nieuwe apps verschijnen niet automatisch, je zult ze moeten aanvinken om ze op het scherm te zien. De suggesties van apps verschijnen bovenaan de lijst. Je kunt ook de volgorde zelf kiezen.

Bij Android Auto is de dock aan de onderkant te zien en de applauncher stat aan de linkerkant. Notificaties en microfoon zijn rechts te vinden.

Welke van de twee past bij jou?

Dit is eigenlijk makkelijk: heb je een iPhone, dan heb je CarPlay nodig. Ben je Android-gebruiker, dan is Android Auto de meest logische keuze. Beide zijn prima te gebruiken en bieden ongeveer dezelfde functies: zorgen dat je in de auto smartphone-functies kunt gebruiken, zonder te worden afgeleid.

Android Auto nog niet in Nederland, CarPlay wel

Voor Android Auto geldt dat de app officieel nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar is. Dit heeft niet te maken met een verbod of wettelijke regels, maar met het feit dat de app officieel nog steeds niet klaar is voor release.

Voor CarPlay is de situatie eenvoudiger: Apple biedt al jarenlang ondersteuning voor CarPlay in Nederland en de bediening is ook gewoon aangepast aan de Nederlandse taal.

In bijna heel Europa kun je de app voor Android Auto in de Play Store vinden, behalve in Nederland. Toch kun je er gebruik van maken, omdat de app op veel Android-telefoons al staat voorgeïnstalleerd. De app start vanzelf als je je smartphone aansluit in de auto.

Google is ooit van plan om Android Auto ook in Nederland uit te brengen, aldus de productmanager van Android Automotive. Per land moeten aanpassingen worden gedaan aan de geldende regels en omdat Nederland een klein taalgebied is krijgt het geen prioriteit. De gewenste kwaliteit zou nog niet haalbaar zijn. Omdat je onderweg niet je smartphone mag bedienen, ligt de lat voor Google Assistent extra hoog: de assistent moet foutloos kunnen verstaan wat je bedoelt en volgens Google is het nog niet zover. Het is best mogelijk dat het pas zover is bij de opvolger, Android Automotive.

Android Automotive: de opvolger

Android Automotive wordt een compleet besturingssysteem voor auto’s, in plaats van een app die op je smartphone staat. De eerste auto rijdt al op de weg: de Volvo Polestar 2. In feite gaat het om een aangepaste versie van Android, zoals dit op smartphones draait. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit, maar de bediening is heel anders.

Je kunt uiteraard navigeren met Google Maps of Waze, muziek afspelen via Spotify of praten tegen de Google Assistent. Het besturingssysteem werkt op touchscreens, via een soort tablet op je dashboard. Zo kun je allerlei zaken regel door het aan te tikken, al kun je hiervoor beter handsfree de Google Assistent gebruiken.

Het voordeel van Android Automotive is dat het al is ingebouwd in auto’s, waardoor je geen Android-smartphone meer nodig hebt. Dit maakt het ook interessant voor iPhone-gebruikers, die bijvoorbeeld een huurauto willen lenen. Een ander voordeel is dat Automotive volledig is geïntegreerd, en bijvoorbeeld ook andere schermen (voor de passagiersstoel) kan aansturen of sensoren kan uitlezen. Zo kan het systeem waarschuwen als de (elektrische) auto moet worden opgeladen. Je kunt ook vragen wat je actieradius is.

Android Automotive heeft een eigen Play Store voor apps. Het aanbod van apps is echter beperkt. Ontwikkelaars zullen hun apps moeten aanpassen en zolang er weinig auto’s zijn die het ingebouwd hebben, is dat minder interessant. Er gelden dan ook nogal wat eisen voor de apps: de interface mag geen afleiding veroorzaken en het moet geschikt zijn voor grotere touchscreens.

De grootste bedreiging voor Android Automotive is een mogelijk inbouwsysteem van Apple, dat uit Project Titan zou kunnen ontstaan. Ook zijn autofabrikanten zelf aan de slag gegaan, mede omdat ze niet al hun klantdata met Google willen delen. Een voorbeeld is VW OS van het Volkswagen-concern. Dit is een aangepaste versie van Android. Het plan is dat alle Volkswagens vanaf 2025 draaien op VW OS. Het zou ook op de Volkswagen-dochtermerken Audi, Seat, Skoda en Porsche voorgeïnstalleerd kunnen komen.