Wil je navigeren met Apple Kaarten in CarPlay? Je kunt in CarPlay op meerdere manieren een locatie opzoeken, bijvoorbeeld met behulp van Siri of door zelf handmatig een adres in te tikken dankzij een toetsenbord. Lees hier hoe dit precies werkt.

Navigeren met Apple Kaarten in CarPlay

Met CarPlay bedien je je eigen muziek in de auto, maar kun je ook eenvoudig navigeren met Apple Kaarten. Dankzij de Kaarten-app op CarPlay-systemen word je bocht voor bocht geleid naar je bestemming. Maar hoe voer je die bestemming in? In deze tip lees je hoe je een adres handmatig invoert of populaire locaties in de buurt opzoekt.



Navigeren met CarPlay

Om een navigatie te starten in CarPlay, open je eerst de Kaarten-app via je CarPlay-systeem. Daarna kun je op meerdere manieren naar een adres of locatie zoeken om zo bij de gewenste bestemming aan te komen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van Siri, maar je kunt ook één van je favoriete locaties opzoeken, handmatig een adres intoetsen via het toetsenbord of een populaire locatie opzoeken op basis van categorieën.

Locatie opzoeken met Siri in CarPlay

Om een locatie op te zoeken met Siri in CarPlay, doe je het volgende:

Open de Kaarten-app op je CarPlay-systeem. Als de kaart wordt geopend, tik je rechtsboven op Bestemmingen. Je komt nu in het hoofdmenu van de Kaarten-app. Tik rechtsboven op het microfoontje. Het Siri-scherm verschijnt. Spreek nu de locatie in waar je naartoe wil navigeren, bijvoorbeeld ‘Apple Store Den Haag’.

Handmatig adres opzoeken in CarPlay

Zoeken naar een locatie met Siri gaat echter niet altijd goed, waardoor het handmatig opzoeken van een adres in veel gevallen een stuk handiger is. Gelukkig kan dit ook in CarPlay met een virtueel toetsenbord:

Open de Kaarten-app op je CarPlay-systeem. Als de kaart wordt geopend, tik je rechtsboven op Bestemmingen. Je komt nu in het hoofdmenu van de Kaarten-app. Tik rechtsboven op het microfoontje. Het Siri-scherm verschijnt. In plaats van dat je met je stem de opdracht geeft, tik je rechtsboven op het toetsenbordknopje. Vul het gewenste adres in. Boven het toetsenbord verschijnt vanzelf de juiste suggestie. Tik hierop om de navigatie te starten.

Favoriete locaties opzoeken in CarPlay

Als je favoriete locaties in Apple Kaarten opgeslagen hebt, kun je deze ook eenvoudig opzoeken in CarPlay:

Open de Kaarten-app in CarPlay. Als de kaart wordt geopend, tik je rechtsboven op Bestemmingen. Je komt nu in het hoofdmenu van de Kaarten-app. Tik rechtsboven op het hartje. In het scherm dat nu verschijnt, zie je een overzicht van je favoriete locaties. Tik er eentje aan om hiernaar te navigeren.

Populaire locaties in de buurt opzoeken in CarPlay

In CarPlay kun je ook populaire locaties in de buurt opzoeken, gesorteerd op categorie. Als je bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde parkeergarage of tankstation op wil zoeken, dan kan dat. Dit werkt via de Dichtbij-functie in Apple Kaarten. De categorieën die verschijnen zijn afhankelijk van het tijdstip. ‘s Avonds krijg je bijvoorbeeld suggesties voor restaurants, terwijl je overdag makkelijk supermarkten kan opzoeken. In een aparte tip over de Dichtbij-functie lees je meer over hoe deze functie werkt op je iPhone, Apple Watch en CarPlay-systeem.