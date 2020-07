Arlo maakt diverse bewakingscamera’s voor binnenshuis. Voor buitenshuis is er de Arlo Pro 3, die niet alleen waterbestendig is maar bovendien beschikt over een handige schijnwerper. Komt er iemand op jouw tuinpad, dan kun je zorgen dat die persoon meteen in een zee van licht staat. Dat kan ook handig voor jezelf zijn, zodat je wat makkelijker het sleutelgat kunt vinden. Voorheen kon je de Arlo Pro 3 Floodlight Cam alleen bedienen via de Arlo-app. Nu er ondersteuning voor HomeKit is kun je de camerabeelden in de Woning-app bekijken en in je automatiseringen meenemen. Ondersteuning voor HomeKit Secure Video is er nog niet en het is ook onzeker of dat wel komt.



Ook de bewegingssensor, de lamp en de tweerichtingscommunicatie kun je terugvinden in de Woning-app. Verder kun je de lichtsterkte van de lamp aanpassen, zodat de helderheid van het LED-paneel niet tΓ© fel is. De bewegingssensor in de Arlo Pro 3 kun je meenemen in je automatiseringen, zodat ze een trigger worden voor verschillende scenes en accessoires. Heb je nog meer lampen buitenshuis, dan zou je die bijvoorbeeld aan kunnen laten gaan op het moment dat er beweging is. Op basis van het tijdstip kun je de felheid van het licht aanpassen.

Deze schijnwerper-camera heeft een videoresolutie van 2560 x 1440 pixels en een nachtzichtbereik van 7,5m. Je krijgt 2K HDR-opnames met veel detail en een natuurgetrouwe kleurweergave. Ook in de nachtzichtmodus registreert de camera kleur. Er zit een sirene in die automatisch of handmatig te activeren is. Je krijgt een 30 dagen durende proefperiode voor Arlo Smart, de betaalde online opslagdienst waarbij je de 2K-beelden gedurende 30 dagen kunt terugzien. Dit kost €2,79 per maand per camera. Juist daarom is het jammer dat er nog geen HomeKit Secure Video op zit, want daarmee kunnen mensen die al een betaald iCloud-account hebben van minimaal 200GB hun beelden bij Apple opslaan.

De camera heeft een gezichtsveld van 160 graden en kan met een verlichtingssterkte van 2000 tot 3000 lumen een behoorlijke bak licht veroorzaken.

Arlo heeft eerder HomeKit-ondersteuning toegevoegd aan de Arlo Ultra 4K-serie, Arlo Pro en Pro 2, Arlo Ultra en de gewone Arlo Pro 3 voor binnenshuis. De slimme videodeurbel van Arlo heeft nog geen ondersteuning.

Verschillen met Netatmo-buitencamera

Zoek je een buitencamera met HomeKit, dan zou je ook kunnen kiezen voor de Netatmo Presence, die ook beschikt over een schijnwerper. Die heeft onlangs een sirene-upgrade gekregen en krijgt in de nabije toekomst ook ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Je kunt deze echter niet draadloos gebruiken, terwijl dat bij de Arlo wel mogelijk is.

Je koopt de Arlo Pro 3 buitencamera voor rond de 300 euro bij MediaMarkt of bij de Duitse winkel Tink (met vermoedelijk wat langere levertijd).