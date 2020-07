Cameralampje bij Instagram ‘is een bug’

Apple heeft in iOS 14 nieuwe privacyfuncties ingebouwd. Ze brengen ongewenste praktijken aan het licht, waardoor sommige bedrijven opeens iets uit te leggen hebben. Instagram is de nieuwste app, die werd betrapt op ongewenst gedrag: terwijl mensen door hun feed zaten te bladeren verscheen in iOS 14 opeens een melding dat de camera en microfoon actief waren. Volgens Instagram waren ze niet echt actief en het bedrijf doet het dan ook af met de mededeling, dat het slechts om een bug gaat.



Vorig jaar werd Instagram’s moederbedrijf Facebook, ook al betrapt op het ongewenst gebruiken van de camera op de achtergrond, zonder medeweten van de gebruiker. Ook toen werd het afgedaan als een bug.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

Camera geactiveerd in Instagram

Bij gebruikers van iOS 14 ging er een groen lampje branden in het Bedieningspaneel, ook op momenten dat dat niet de bedoeling was. “We hebben alleen toegang tot de camera als je dat zelf aangeeft”, aldus een woordvoerder. “Bijvoorbeeld wanneer je veegt van de Feed naar Camera. We hebben een bug gevonden en gefixt in iOS 14 Beta die ten onrechte aangeeft dat sommige mensen de camera gebruiken, terwijl dat niet het geval is. We hebben in die situaties geen toegang tot je camera en leggen niets vast.”

Wanneer je naar Instagram’s Create Mode gaat of vanaf de feed opzij veegt om iets aan je story toe te voegen, is het uiteraard wel de bedoeling dat de camera actief wordt. De afgelopen weken zijn door de privacyfuncties van iOS 14 vooral gevallen van klembord-gluren ontdekt. Apps zoals Reddit en TikTok bleken informatie van je klembord te lezen bij het openen en ook bij enkele Nederlandse apps was dat het geval. Het gebeurde niet altijd met boze opzet, al waren er ook situaties waarbij apps geen goede verklaring konden geven. De meeste apps zijn inmiddels aangepast, bijvoorbeeld door externe frameworks uit te schakelen.

Ook bij de app van LinkedIn werd beweerd dat er sprake was van een bug. Het bedrijf is inmiddels aangeklaagd in een rechtszaak.