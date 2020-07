Nieuwe Intel-iMac op maandag?

Een erg indrukwekkend track record hebben @Soybeys en @Jioriku nog niet. Ze beweren dat er deze week een nieuwe Intel iMac aan komt, die op maandag onthuld zal worden. Het zal dan gaan om een kleine sprong in specificaties, geen grote update. Waarschijnlijk is het model voorzien van 10e generatie Intel-processor, zoals eerder dit jaar ook gebeurde bij de MacBook Air. Een nieuw design hoeven we niet te verwachten; dat zou Apple liever willen bewaren voor de eerste iMacs die voorzien zijn van een eigen processor.



Toch lijkt er wel een redesign aan te komen. In juni doken icoontjes op in een build van iOS 14, waaruit bleek dat Apple een uiterlijk overweegt dat doet denken aan de iPad Pro. Eén van de verbeteringen is dat de randen rondom het scherm smaller worden. Het lijkt logisch dat Apple wil wachten met een redesign om de introductie van Apple Silicon nog net iets meer luister bij te zetten. De laatste keer dat de iMac echt een nieuw uiterlijk kreeg was in 2012, met de komst van de aluminium behuizing die langs de randen maar 5mm dun is.

Ondanks het feit dat beide geruchtenaccounts vrij recent zijn opgericht en nog geen track record hebben, zou het niet vreemd zijn als Apple inderdaad een nieuwe iMac uitbrengt. In maart 2019 vond voor het laatst een update plaats. De modellen kregen toen 8e en 9e generatie Intel-processoren, sneller geheugen en een nieuwe Radeon Pro Vega GPU. De iets bekendere geruchtenlekker @L0vetodream beweerde op 19 juli dat “sommige producten klaar zijn om verscheept te worden”, wat erop wijst dat er binnenkort iets nieuws aan komt. Ook beweerde DigiTimes al eerder dat er nieuwe iMacs en iPads op komst waren.

Een nog niet aangekondigde iMac met 10-core Intel i9 CPU en Radeon Pro 5300 GPU verscheen eerder deze maand in Geekbench. Apple heeft wel vaker nieuwe Macs via een persbericht aangekondigd in juli, waaronder een MacBook Air en MacBook Pro in juli 2019.