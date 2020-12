Apple Watch met vlakke zijkanten

De Apple Watch Series 4 kreeg na drie jaar een redesign. Als Apple zich aan hetzelfde release-schema houdt, zou er bij de Series 7 weer een nieuw design aan kunnen komen. Het meest voor de hand liggend is dat Apple na de iPad Pro en de iPhone 12 ook weer voor iets met platte zijkanten kiest. Designer Wilson Nicklaus heeft het idee alvast wat concreter gemaakt in een serie afbeeldingen. Ook daarbij wordt teruggegrepen op het uiterlijk van de iPhone 4. Het scherm van de Apple Watch verandert niet en ook de schermverhouding blijft hetzelfde. We zien een stalen horloge dat doet denken aan de iPhone 12 Pro, met stalen randen en een voorkant van glas. De aluminium Apple Watch zou dan wat meer op de gewone iPhone 12 kunnen lijken.



Apple houdt vaak van consistent design, dus het zou niet gek zijn als we bij de Apple Watch ook weer design-ideeën van de iPhone 4 terugzien. Een ander belangrijk aspect is dat de horlogebandjes geschikt moeten blijven. Ook dat lijkt te zijn gelukt.

Finally figured out how to animate in Fusion 360, kinda by accident 😂#apple #applewatch pic.twitter.com/sAap2zYOAg — Wilson  (@Wilson_boi_101) December 4, 2020

Hieronder zie je meer afbeeldingen. De Apple Watch Series 7 wordt volgend jaar september of oktober verwacht. Geruchten zijn er nog niet, maar Apple zou kunnen kiezen voor nieuwe sensoren en een schermverlichting met mini-LED of micro-LED.