Je Apple Watch kan je waarschuwen als je last hebt van een onregelmatig hartritme. Wat betekent deze melding en hoe stel je dit in? In deze tip lees je alles over de meldingen van onregelmatig ritme op de Apple Watch.

De Apple Watch hartslagmeter kan meer doen dan alleen je hartslag op een bepaald moment meten. De sensoren houden, zonder dat je er erg in hebt, je hartslag in de gaten en controleren het ritme waarop je hart klopt. Op deze manier kan atriumfibrilleren vastgesteld worden. Wat betekent dit en hoe stel je dit in?

Wat betekent de melding onregelmatig hartritme op de Apple Watch?

De Apple Watch checkt af en toe de hartslag om te controleren op een onregelmatig hartritme. Een dergelijk hartritme kan veroorzaakt worden door atriumfibrilleren, een bepaald soort hartritmestoornis. Bij atriumfibrilleren werken de boezems en de kamers van het hart niet goed met elkaar samen. Atriumfibrilleren kan leiden tot allerlei symptomen, zoals vermoeidheid, hartkloppingen en kortademigheid, maar er zijn ook mensen die geen gevolgen ondervinden van atriumfibrilleren. Het is echter belangrijk dat het probleem vroeg herkend wordt en de Apple Watch kan je daarbij helpen.

Door een hartritmestoornis vroegtijdig te herkennen, kunnen mensenlevens gered worden dankzij onder andere medicijnen en adequate behandeling. De Apple Watch waarschuwt je dus met dergelijke meldingen als dit bij jou geconstateerd wordt.

Wat heb je nodig voor meldingen van onregelmatig hartritme op Apple Watch?

Om meldingen te krijgen, heb je het volgende nodig:

Let op: de meldingen zijn niet gemaakt voor mensen waarbij atriumfibrilleren al is vastgesteld. Als dit type hartritmestoornis bij jou al vastgesteld is, schakel deze optie dan niet in.

De meldingen zijn niet in alle landen en regio’s beschikbaar, maar je kunt het in ieder geval gebruiken in: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guam, Hongarije, Hongkong, Ierland, Italië, Luxemburg, Maagdeneilanden, (VS), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Meldingen voor onregelmatig hartritme op Apple Watch instellen

Om meldingen te kunnen ontvangen, stel je de functie als volgt in:

Zorg ervoor dat zowel je iPhone als Apple Watch up to date zijn. Open de Watch-app op je iPhone en ga naar het tabblad Mijn Watch. Ga naar Hart. Zet de schakelaar aan bij Onregelmatig ritme.

Voorheen kreeg je bij het inschakelen van deze optie een uitgebreide uitleg. Nu kun je deze uitleg lezen door op een linkje te klikken. Je wordt dan doorgestuurd naar een webpagina bij Apple.

Melding ontvangen? Dit moet je doen

Heb je geen hartklachten en krijg je opeens een melding van een onregelmatig ritme, dan krijg je het advies om contact op te nemen met je huisarts. Met deze persoon kun je ook de melding bespreken. Als er al eerder atriumfibrilleren is vastgesteld sta je waarschijnlijk al onder behandeling. De huisarts kan in dat geval verder onderzoek doen.

Meldingen van onregelmatig hartritme bekijken

De meldingen vind je terug in de Gezondheid-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Ontdek en zoek naar ‘Onregelmatig’. Of blader via de optie Hart naar het gewenste item. Je kunt zien hoeveel meldingen je hebt ontvangen en op welke datum. Dit kan nuttig zijn voor je arts.

Er zijn verder nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

De Apple Watch kan geen hartaanval detecteren.

De Apple Watch controleert niet continu op atriumfibrilleren en niet op alle varianten. Hierdoor worden niet alle gevallen gedetecteerd.

De melding kan ook een aanwijzing zijn voor een andere hartritmestoornis. Zoek een arts voor nader onderzoek.

Je kan ook op de Apple Watch een ECG maken. Dit werkt alleen op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Op bijna alle Apple Watch-modellen heb je de optie om een waarschuwing bij hoge of lage hartslag te ontvangen. In onze tip lees je hoe je dat instelt.