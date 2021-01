Ben je nog altijd van plan om over te stappen van WhatsApp naar Signal of heb je dat onlangs al gedaan? Dan is het goed om te weten dat de veilige chatapp dankzij de nieuwste update een stuk vertrouwder aanvoelt. Signal heeft met ingang van versie 5.3 een aantal nieuwe functies gekregen die je misschien al eerder gebruikte in WhatsApp. Zo kun je daar nu gespreksachtergronden instellen. Je hebt zelfs de keuze om dit per chat apart in te stellen. Ook vind je je Signal-contacten nu in de deelsuggesties van het deelmenu op de iPhone en iPad.



Signal-update: chatachtergronden, deelmenu, geanimeerde stickers en meer

Signal wint de laatste tijd flink aan populariteit. De ontwikkelaars werken dan ook volop aan de app om nieuwe gebruikers te verwelkomen. Als je de app met er met de witte en zwarte achtergronden wat saai uit vond zien, is het goed om te weten dat je nu een gespreksachtergrond kan kiezen. Dit kan zowel overkoepelend via de instellingen van Signal als per chat. Wil je voor iedereen dezelfde achtergrond, dan ga je naar Instellingen > Uiterlijk. Wil je de achtergrond van een enkele chat aanpassen, tik dan in het gesprek op de naam van je gesprekspartner en tik op Gespreksachtergrond. Je hebt de keuze uit 21 verschillende gekleurde achtergronden. De achtergrond wordt gedimd bij gebruik van de donkere modus.

Ook nieuw is de ondersteuning voor geanimeerde stickers. WhatsApp voegde dit een paar maanden geleden toe en nu vind je ze ook in Signal. Standaard is het Day by Day-stickerpakket beschikbaar 24 geanimeerde stickers. Je kan ze ook zelf maken via Signal Desktop. Een andere handige functie is dat je nu bij je eigen profiel een status toe kan voegen. In WhatsApp is dit de Info-functie, waarin je bijvoorbeeld kan zetten dat je beschikbaar bent.

Signal in deelmenu met contactsuggesties

In het deelmenu van iOS vind je deelsuggesties. Je kan daarmee meteen een link, afbeelding of andere content direct met een contact delen via een chatapp waarmee je vaak met diegene communiceert. Je hoeft daardoor niet meer eerst de app te kiezen en daarna nog de juiste persoon op te zoeken. Vanaf nu krijg je deze contactsuggesties ook van je Signal-contacten. Je kan in de instellingen van Signal zelf kiezen of je dit wil of niet, via de privacyinstellingen van de app. Signal waarschuwt namelijk dat Apple dan in theorie kan zien hoe vaak je een bericht verzend en naar wie. Apple zegt dat deze gegevens nooit vanuit je toestel geüpload worden. In ieder geval is het fijn dat je zelf kan bepalen of je deze functie wel of niet wil.

Tot slot heeft Signal nog talloze andere kleine verbeteringen toegevoegd. Zo kan je een profielfoto in fullscreen bekijken, kun je de hoeveelheid data dat gebruikt wordt door een oproep verlagen en is de compressie en kwaliteit van afbeeldingen verbeterd. Ben je nog niet overgestapt van WhatsApp naar Signal, maar twijfel je daar wel over? Lees dan onze vergelijking tussen de twee chatapps.