iCulture Vandaag: dit was maandag 25 januari 2021

We beginnen de week met een waarschuwing van Apple, want het bedrijf adviseert om de iPhone 12 niet te dicht bij pacemakers te houden (al geldt dat natuurlijk voor veel meer apparaten). Ook is er weer nieuws over Signal, want de chatapp heeft veel nieuwe functies gekregen (die stiekem afgekeken zijn van WhatsApp). Voor creatievelingen hebben we de beste Apple Pencil-accessoires verzameld, maar er is nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Halide Camera (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - ProRAW-foto’s werken nu sneller. iPhone 11 en nieuwer hebben een nieuw context menu door de meest recente foto lang ingedrukt te houden.

+ , iOS 13.0+) - ProRAW-foto’s werken nu sneller. iPhone 11 en nieuwer hebben een nieuw context menu door de meest recente foto lang ingedrukt te houden. Speedtest - Snelheidstest (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 11.0+) - Nieuwe indeling en mogelijkheid om de snelheid voor videostreaming te testen.