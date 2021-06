Er is nog niet heel veel bekend over de Apple Watch Series 7. Een bron meldde onlangs dat de Apple Watch Series 7 een nieuw design zou krijgen, maar over nieuwe functies is nog weinig bekend. Nu schrijft Mark Gurman van Bloomberg dat de Apple Watch Series 7 een beter scherm krijgt.



‘Apple Watch Series 7 krijgt beter display’

Apple zou voor het model van dit jaar een nieuw scherm getest hebben. Het scherm in de Apple Watch Series 7 krijgt vermoedelijk smallere randen, waardoor het scherm dichter bij de behuizing van het horloge zelf komt. Of dit ook betekent dat de schermformaten anders worden, is niet bekend. Apple hanteert nu nog de 40mm- en 44mm-formaten. Daarnaast test Apple een nieuwe techniek voor schermlaminatie, waardoor het display zelf dichter op het glaspaneel zit. Of er een andere schermtechniek gebruikt gaat worden, is niet duidelijk. Apple zou op den duur een micro-LED willen gebruiken.

Daarnaast spreekt Bloomberg over een verbeterde chip met snellere prestaties. Apple voegt bijna elk jaar een nieuwe chip met snellere processor toe. Dit jaar zou het waarschijnlijk gaan om de S7-chip. Een onderdeel van de nieuwe chip is een verbeterde Ultra-Wideband-functie. De Apple Watch Series 6 heeft al een U1-chip, maar Apple zou dit de komende jaren meer in willen gaan zetten. In watchOS 8 voegt Apple onder andere Home Keys toe, waarmee je via NFC je deurslot kan openen.

Andere gezondheidsfuncties zoals een glucosemeter komt volgens de bron pas later. Apple zou ook een lichaamsthermometer in de Apple Watch willen inbouwen.