Time to Walk is een nieuwe manier om je in beweging te krijgen. Apple heeft bekende artiesten ingeschakeld om met je te gaan wandelen. Het is alleen beschikbaar voor mensen met Fitness+

Time to Walk: wandelen met Fitness+

Met Fitness+ kun je vooral binnenshuis sportactiviteiten doen. Time to Walk stelt je in staat om ook buitenshuis de benen te strekken voor een wandeling, onder begeleiding van een bekende stem. Voor mensen in een rolstoel heet de functie Time to Push.

Je hebt keuze uit meerdere afleveringen, die in lengte variëren van ongeveer 15 tot 30 minuten. Tijdens het wandelen luister je naar een verhaal van Dolly Parton, NBA-speler Draymond Green, muzikant Shawn Mendes, Orange is the New Black-ster Uzo Aduba of een van de andere deelnemende celebrities. Wekelijks komen er nieuwe afleveringen beschikbaar.

Wat is een guided walk?

Apple heeft de presentatoren gevraagd om een opname te maken, terwijl ze aan het wandelen zijn. Ondertussen vertellen ze verhalen en krijg je drie muzieknummers te horen. De app speelt de muziek af, dus dit hoeft niet via de aparte Muziek-app. Eventuele afbeeldingen zijn te bekijken op het kleine scherm van de Apple Watch. Je kunt de nummers opslaan in een Apple Music-afspeelijst. Om ze later weer te kunnen beluisteren moet je uiteraard wel abonnee zijn van Apple Music.

Time to Walk starten

Je vindt de Time to Walk-workouts als volgt:

Zorg dat je abonnee van Fitness+ bent. Open de Workout-app op je Apple Watch. Blader omhoog en de workouts verschijnen in beeld. Kies de gewenste artiest. Eventueel kun je de aflevering downloaden, zodat je onderweg geen internetverbinding nodig hebt. Druk op start en begin met wandelen. Via draadloze oortjes kun je luisteren naar het verhaal en de muziek.

Zijn de Time to Walk-workouts niet te zien? Dan ben je wellicht op je gekoppelde iPhone ingelogd met een Nederlands of Belgisch account. Als je overschakelt naar een Amerikaans, Brits of ander geschikt account krijg je de workouts wel te zien.

Zie je alleen Shawn Mendes? Dan moet je op de groene puntjes rechtsboven tikken om de overige workouts te zien.

Zie je helemaal geen wandelworkouts met artiesten? Dan ben je wellicht geen abonnee van Fitness+.

Waarom Time to Walk?

Apple komt op een geschikt moment met deze Time to Walk-workouts. Mensen gaan wat vaker de deur uit om de benen te strekken na een lange werkdag achter de computer. Het is ook een goed alternatief om het openbaar vervoer te vermijden. Je zou tijdens het wandelen naar muziek of podcasts kunnen luisteren, maar met deze guided walks heb je het idee dat je samen met iemand loopt, terwijl je naar persoonlijke verhalen luistert. Zo kun je even je hoofd leegmaken. Dolly Parton vertelt over haar carrière, gezin en opgroeien op het platteland van Tennessee, terwijl NBA-speler Draymond Green het heeft over falen en omgaan met kritiek.

Wandelen is de meest populaire fysieke activiteit ter wereld, en een van de meest gezonde dingen die we kunnen doen voor ons lichaam. Een wandeling is vaak meer dan beweging: het helpt om je hoofd leeg te maken, een probleem op de lossen of anders tegen een zaak aan te kijken. We kunnen niet naar de sportschool, maar met Time to Walk kom je toch even eruit – ook als je niemand hebt om mee te lopen.

Heb je geen Fitness+ en hou je wel van wandelen? Bekijk dan eens onze lijst met apps voor wandelen en wandelvakanties.

Fitness+ is een nieuwe dienst van Apple, waarmee je gaat sporten. Je kunt het gebruiken op de iPhone, iPad of recente Apple TV. Om je metingen automatisch vast te leggen heb je een Apple Watch nodig. Fitness+ is nog niet in alle landen beschikbaar, maar in onderstaande artikelen lees je er meer over.