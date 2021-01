Van de AirTag hebben we tot nu toe alleen concepten en tekeningen gezien, maar er zijn nog weinig voorbeelden hoe je zo'n accessoire in het dagelijks leven gaat gebruiken. Accessoiremaker Spigen laat het zien.

AirTag-houder voor je tas

Wat we uit alle tekeningen en mockups al wel kunnen afleiden, is dat de AirTag een rond schijfje is, zonder oog of haak. Je kunt er eentje los in je tas of portemonnee stoppen, of in het minizakje van je spijkerbroek. Maar je zult aparte accessoires moeten aanschaffen om de AirTag aan allerlei tassen en andere voorwerpen vast te maken. Spigen heeft zoiets gemaakt en alvast op Amazon gezet. Ze baseren zich daarbij waarschijnlijk op productietekeningen, die vaak circuleren onder fabrikanten om tijdig accessoires te kunnen maken.



Spigen Valentinus

Het betreffende accessoire heet de Spigen Valentinus en is ontworpen voor de AirTag. Hij is gemaakt van een “duurzame laag nepleer”, dat er door de structuur uitziet als echt leer. Er is een uitsnede “om te pronken met de AirTag” en er zit een ronde karabijnhaak met scharniermechanisme aan om de houder overal aan te kunnen bevestigen. Een knoopsluiting met drukknopen zorgt ervoor dat je de AirTag er gemakkelijk uit kan halen.

Hoe dat eruit gaat zien, is te zien op andere foto’s. Spigen toont hoe de AirTag aan een autosleutel, handtas en andere persoonlijke spullen zal hangen zodra het accessoire definitief op de markt komt.

Wie nu alvast een voorraadje AirTag-hoesjes wil inslaan is bij Amazon in ieder geval op het verkeerde adres: daar is de Spigen Valentinus momenteel niet te bestellen. We weten dan ook niet wat dit accessoire moet gaan kosten. Bij AliExpress en soortgelijke winkels zijn ze ongetwijfeld ook in grote mate verkrijgbaar.

Hieronder zie je nog enkele andere foto’s van de AirTag-hoes van Spigen. De AirTag duikt al ruim een jaar op in iOS-code, handleidingen en op andere plekken. Het idee is dat je met een schijfje allerlei spullen kunt terugvinden, bijvoorbeeld handtassen en sleutelbossen. Dit werkt vergelijkbaar met de Tile Bluetooth-tracker en met de pas aangekondigde Samsung Galaxy SmartTags.

Apple kiest daarbij volgens de geruchten voor Ultra Wideband en gebruik van augmented reality, zodat je via de camerabeelden van je iPhone naar je zoekgeraakte spullen wordt geleid. Ook komen de trackers in de Zoek Mijn-app, die daarvoor een apart tabblad krijgt.