Apple heeft een kleine update voor de iPhone en iPad uitgebracht. Het gaat om iOS 14.4.2 en iPadOS 14.4.2. Apple heeft in deze update de beveiliging verbeterd, want er is opnieuw een lek met WebKit gedicht.

Nog maar een paar weken geleden bracht Apple iOS 14.4.1 en iPadOS 14.4.1 uit, waarin beveiligingsupdates doorgevoerd werden. Blijkbaar heeft Apple in die versie nog een probleem ontdekt die niet kon wachten op de aankomende iOS 14.5-update, want iedereen kan nu al iOS 14.4.2 en iPadOS 14.4.2 downloaden. Het gaat ook deze keer om beveiligingsupdates.



iOS 14.4.2 en iPadOS 14.4.2 beschikbaar

Omdat de update pas net uit is, weten we nog niet precies wat er in deze update opgelost is. Apple laat in de releasenotes weten dat het gaat om belangrijke beveiligingsupdates. Op Apple’s pagina is te lezen dat de update een probleem oplost met WebKit, de motor achter browsers als Safari. Apple waarschuwt dat het lek mogelijk actief misbruikt is, waardoor aangeraden wordt om zo snel mogelijk te updaten. Welke gegevens eventueel buitgemaakt zijn, is niet duidelijk. Het lek is gemeld door twee beveiligingsonderzoekers van Google.

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/en-us/HT201222

Apple heeft daarnaast ook updates uitgebracht voor oudere iPhones en iPads. Het gaat om iOS 12.5.2 die beschikbaar is voor de volgende toestellen:

Omdat de update ook voor die modellen uitgebracht is, gaat het vermoedelijk om een beveiligingsupdate.

iOS 14.4.2 downloaden

Om iOS 14.4.2 en iPadOS 14.4.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina of nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Eerder introduceerde Apple in iOS 14.4 diverse nieuwe functies. Voorbeelden van de nieuwe functies in iOS 14.4 is de nieuwe Handoff-functie van de HomePod mini. Binnenkort komt Apple nog met iOS 14.5 met diverse nieuwe functies.