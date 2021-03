‘Apple Watch krijgt nieuwe zwemfuncties’

Sinds de Apple Watch Series 2 kun je al zwemmen met de Apple Watch. Je kan dit gebruiken om de hoeveelheid baantjes in een zwembad vast te leggen en de Apple Watch houdt ook bij hoeveel calorieën je verbrandt en welke type slagen je allemaal gedaan hebt. Maar voor sommige wateractiviteiten is de Apple Watch niet geschikt. Volgens Bloomberg werkt Apple aan nieuwe zwemfuncties, al zijn de details schaars.



De Apple Watch Series 2 en nieuwer hebben een waterbestendigheid van IPX7 tot 50 meter. Maar extreme sporten zoals duiken, waterskieen en andere activiteiten waarbij sprake is van hoge watersnelheden of onderdompeling, worden afgeraden. Mogelijk komt daar in de toekomst dus verandering in. Het is niet duidelijk wat de nieuwe zwemfuncties precies inhouden, maar er zijn tal van sporten die Apple kan toevoegen.

Denk bijvoorbeeld aan waterpolo of diepzeeduiken. Apple kan de algoritmes van de Apple Watch verbeteren voor het nauwkeuriger meten van sommige zwemactiviteiten, zoals ze bij watchOS 7 ook met dansen gedaan hebben. Voor ondersteuning voor duiken of extreme sporten is mogelijk een nieuwe Apple Watch nodig met een hogere waterbestendigheid. Het is niet helemaal duidelijk of dat voor de nieuwe zwemfuncties nodig is.

Apple heeft ook een extra stevige Apple Watch voor extreme sporten in ontwikkeling, waarbij de kast gemaakt is van ander materiaal zoals rubber. Mogelijk hebben de nieuwe zwemfuncties ook betrekking op dit nieuwe model, dat door de extra stevigheid beter bestand is tegen water.