Ze waren jarenlang geliefd onder Apple-gebruikers: de AirPort-routers van Apple. Mede vanwege de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoud van de routers waren er veel fans. Daar komt ook nog bij dat de routers meerdere functies hadden. Zo kun je met de Time Capsule draadloos backups maken en met de AirPort Express een bedrade speaker voorzien van AirPlay. In 2018 trok Apple definitief de stekker uit de AirPort-lijn. Heb je nog altijd heimwee naar deze routers? Mark Gurman van Bloomberg zegt dat ze écht niet terug gaan keren.

‘Echt geen nieuwe AirPort-routers meer’

De afgelopen weken werd er gespeculeerd over een terugkeer van de AirPort-routers. Aanleiding hiervoor was de komst van een eigen wifi-chip van Apple, die in 2025 zou verschijnen in meerdere producten zoals een nieuwe HomePod mini en iPhone SE 4. Zou Apple de nieuwe eigen chip dan ook gebruiken in nieuwe modellen van de AirPort-routers, zo vroegen velen zich af? Het klinkt op zich logisch: Apple wil zoveel mogelijk eigen onderdelen in producten stoppen, dus een eigen wifi-chip zou een goede basis kunnen zijn voor eigen routers. Maar nu zegt Apple-journalist Gurman dat er geen aanwijzingen zijn dat Apple werkt aan een nieuwe AirPort-router.

Bekijk ook ‘Eigen wifi 7-chip van Apple zit in de iPhone 17’ Apple zou een eigen wifi-chip willen ontwikkelen, om minder afhankelijk te zijn van Broadcom. Na wat tegenslagen lijkt er nu wat meer schot in te zitten. heel voorspoedig lijkt de ontwikkeling nog niet te gaan; het project staat volgens één analist voorlopig stil en volgens andere bronnen duurt het nog minstens tot de iPhone 18.

De journalist houdt wel een kleine slag om de arm. Hoewel hij een nieuwe AirPort-router niet ziet verschijnen, zou Apple in theorie de functie wel kunnen inbouwen in bijvoorbeeld een Apple TV of HomePod. Op die manier zou je deze apparaten kunnen omtoveren tot een draadloos aansluitpunt voor je eigen wifi-netwerk. Maar ook hier geldt: er zijn geen aanwijzingen dat dit er echt gaat komen. En zelfs als Apple dit zou doen, zou dit niet de hoofdfunctie van het apparaat zijn.

Hoewel Apple in 2018 stopte met de AirPort-lijn, zijn ze nog altijd te gebruiken. Je mist wel veel recente vernieuwingen op het gebied van routers, maar de Time Capsule is bijvoorbeeld nog steeds bruikbaar als tool om backups te maken. De AirPort Express kreeg vijf maanden na het stopzetten van de AirPort-lijn nog een update voor AirPlay 2, zodat je hem in de Woning-app kan zetten en de aangesloten speaker mee kan nemen in automatiseringen.

Eerder schreven we al dat de AirPort-lijn een comeback verdient en dat Apple eigenlijk nooit had moeten stoppen met de AirPorts.