iPhone 13 mini met abonnement

Wil je een iPhone 13 mini met abonnement? Dat kan! Je vindt hier alles informatie over databundels, providers en alles wat je verder nog moet weten over een iPhone 13 mini met abonnement. De abonnementen voor de iPhone 13 mini zijn inmiddels bekendgemaakt en zoals verwacht is dit het scherpst geprijsde toestel uit de iPhone 13-familie. Met de iPhone 13 mini zit je goed als je de nieuwste functies wilt en toch een compact toestel zoekt.



iPhone 13 mini abonnement in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en loopt je huidige abonnement binnenkort af? Dan moet je zeker eens gaan kijken naar de iPhone 13 mini, want dit model verscheen in het najaar van 2021 als het nieuwste, compacte model. Dit is bovendien het meest betaalbare nieuwe iPhone.

Met zijn 5,4-inch scherm is hij klein genoeg om op zak te steken, terwijl je toch het scherm goed kunt aflezen. Je krijgt het strakke design van de iPhone 13-familie en kunt kiezen uit meerdere kleuren. Dat maakt dit toestel aantrekkelijk.

Wil je niet te veel betalen voor je nieuwe toestel, maar wil je toch de nieuwste techniek en de meest krachtige processor, dan is de iPhone 13 mini je op het lijf geschreven. Je hebt daarbij twee mogelijkheden: je kiest voor een losse iPhone 13 mini en sluit er zelf een sim-only bij af. Of je kiest voor een iPhone 13 mini met abonnement. Via de provider betaal je dan een vast maandbedrag per toestel en dat kan prettig zijn voor mensen die liever steeds dezelfde maandlasten hebben en niet in één keer een groot bedrag willen neertellen.

iPhone 13 mini is met abonnement het goedkoopst

Twijfel je nog of een iPhone 13 mini met abonnement wel zo’n goed idee is. Misschien kan dit argument je dan over de streep trekken: via je provider betaal je minder dan wanneer je zelf een los toestel had gekocht. Kijk maar:

128GB iPhone 13 mini:

Adviesprijs bij Apple: €809,-

Toestelprijs bij KPN: €696,-

Toestelprijs bij T-Mobile: €696,-

Toestelprijs bij Tele2: €696,-

Toestelprijs bij Vodafone: €696,-

Dit kan natuurlijk geen toeval zijn: bij alle providers betaal je €696,- voor het toestel bij afsluiting van een abonnement. Je mag zelf bepalen hoe je dit uitspreidt over de contractduur: in één keer het hele bedrag, of maandelijks een paar tientjes. Ook dan kom je uiteindelijk op €696,- en per saldo heb je dan minder betaald dan bij Apple zelf. Je moet er natuurlijk nog wel een abonnement bij afsluiten, maar die had je toch al nodig. En vaak gelden er bij dit soort langer lopende contracten aantrekkelijke voorwaarden, zoals Husselkorting of extra korting als je andere diensten afneemt.

iPhone 13 mini bij providers

Alle Nederlandse providers bieden allemaal iPhone 13 mini abonnementen aan, zodat je flink veel keuze hebt. Je kunt dan ook goed alle maandbedragen en bundels vergelijken. Daarnaast kun je steeds vaker bij winkelketens zoals MediaMarkt, Coolblue en telecomwinkels abonnementen afsluiten. Online alles regelen kost weinig moeite en je krijgt vaak snel geleverd. Bij de iPhone 13 mini zijn er geen lange levertijden.

iPhone 13 mini met 5G

De iPhone 13 mini werkt met 5G. Maar betekent dat ook dat je een speciale 5G-bundel moet afsluiten? Niet per se. Veel providers geven je gratis toegang tot hun 5G-netwerken, vooral bij de wat duurdere abonnementen. Biedt jouw provider dit niet, dan kun je vaak voor 2 euro per maand toegang krijgen tot 5G. Momenteel zul je er in Nederland echter weinig van merken, omdat de echt hoge snelheden nog niet haalbaar zijn. De hiervoor benodigde frequenties zijn in Nederland nog niet beschikbaar.

Vind je 5G belangrijk, omdat je nu bijvoorbeeld vaak te maken hebt met traag internet of slechte dekking, dan raden we aan om te kijken welke provider in jouw regio de beste 5G-dekking biedt. Het 5G-netwerk is nog niet overal beschikbaar en er kunnen nog plekken zijn waar de dekking wat minder is.





iPhone 13 mini abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 13 mini met vast contract of heb je liever een losse iPhone 13 mini in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is. Er zijn meerdere afwegingen.

Bij een iPhone 13 mini met abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past. Wil je liever een losse iPhone 13 mini kopen, dan moet je rekening houden met een losse toestelprijs vanaf zo’n 800 euro.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Waarop letten bij een iPhone 13 mini abonnement?

Kies je voor de iPhone 13 mini, dan is het de moeite waard om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen en bundels. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te krijgen is. KPN, Vodafone en T-Mobile geven je leuke extra’s als je naast een internet- en tv-bundel ook een mobiel abonnement afsluit, bijvoorbeeld meer korting, gratis onderling bellen, meer MB’s of meer zenderpakketten.

De iPhone 13 mini heeft een 5,4-inch scherm en dat is het kleinste formaat in de iPhone 13-serie, ideaal als je een niet te groot toestel wilt. Ga je veel films en series kijken, dan heb je vaak ook een wat grotere databundel nodig, zodat je onderweg bereikbaar blijft en kunt streamen. We raden je dan ook aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G- en 5G-netwerk. Een onbeperkte databundel kan handig zijn, maar soms zijn de databundels al zo groot (mede dankzij verdubbelaars) dat het helemaal niet nodig is om voor onbeperkt te kiezen. Mocht je je iPhone 13 mini abonnement toch iets te krap hebben gekozen, dan kun je bij de meeste providers op elk moment overstappen naar een grotere databundel.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een betere indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen kan 10GB al genoeg zijn.

iPhone 13 mini bij welke providers?

iPhone 13 mini is bij alle providers verkrijgbaar, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone. Met de prijsvergelijker van iCulture kun je de beste iPhone 13 mini aanbiedingen vinden. Sorteer op provider, model, contractduur en meer. Zo betaal je geen euro te veel!

Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij goedkopere providers, zoals Simyo en Hollandsnieuwe.

Liever een iPhone 13? Kijk dan eens bij de iPhone 13 abonnementen. En vind je de iPhone 13 mini toch nog iets te duur, dan zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone SE abonnement: die is ook compact, maar is meer gericht op mensen die een instapmodel zoeken dat niet te duur is.

