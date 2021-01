CES 2021 is in volle gang. Apple is zelf niet aanwezig op de beurs, maar er zijn toch weer enkele noemenswaardige producten getoond. In dit artikel zetten we dan ook de meest interessante ontwikkelingen en aankondigingen voor Apple-gebruikers voor je op een rijtje.

CES 2021 round-up

De Consumer Electronics Show, beter bekend als CES, is een jaarlijkse beurs die normaliter in Las Vegas gehouden wordt. Bedrijven presenteren hier hun nieuwste technische snufjes, maar net als zoveel is dat dit jaar anders dan anders. Hoewel CES vorig jaar nog als laatste een fysieke beurs kon houden, is het evenement van 11 januari tot 14 januari volledig digitaal. De komende week houden we je met dit artikel op de hoogte van de beste CES 2021-aankondigingen voor Apple-gebruikers.



Nederlands tintje

De opening van CES 2021 heeft een Nederlands en zelfs een koninklijk tintje. Dit jaar is er namelijk de grootste Nederlandse deelname ooit en niemand minder dan prins Constantijn en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer zullen deze virtuele stand openen, wat natuurlijk online te volgen is.

Aankondigingen voor Apple-gebruikers

Dat CES dit jaar digitaal plaatsvindt wil niet zeggen dat het er rustiger op geworden is. Ook dit jaar zijn er weer enkele interessante producten aangekondigd die ook zeker voor jou als Apple-gebruiker het bekijken waard zijn. Eerder schreven we al over enkele aankondigingen:

Dit is er tot nu toe gepresenteerd tijdens CES 2021:

Kohler Stillness smart bad

Onze levens worden met de komst van smart home producten steeds slimmer, maar nog niet slim genoeg moet Kohler hebben gedacht. Het bedrijf richt zich al langer op slimme keuken en badkamer-apparatuur en komt nu ook met een slim bad. De Stillness kun je bedienen met een app of met je stem om hem zo te vullen. Maar daarnaast kun je er ook voor kiezen om de lampen rondom en in het bad te bedienen en je kunt zelfs mist toevoegen.

Daarnaast is het mogelijk om je eigen routine in te stellen. Zo kun je instellen hoe vol en warm het bad moet zijn, daarna kun je instellen of je mist wil of zelfs een bepaalde geur wil ruiken. Dit alles met een enkele stemcommando via Alexa of Google Assistent. Vooralsnog is Siri nog niet beschikbaar als assistent, maar kun je wel alles instellen via de iOS-app.

De Kohler Stillness heeft een prijskaartje van $16,000 (omgerekend zo’n €13.000)

JBL Bar 5.0 MultiBeam

Ook JBL is weer volop aanwezig tijdens de CES. Het bedrijf heeft de JBL Bar 5.0 MulitBeam soundbar aangekondigd. De soundbar beschikt over vijf drivers en vier radiatoren waardoor er een virtuele Dolby Atmos ervaring kan worden gecreëerd. Ook gebruikt de MultiBeam-technologie van HARMAN, die gebruikers in staat stelt om surround sound te horen en te voelen, zonder gebruik te maken van extra luidsprekers.

Hoewel er een afstandsbediening wordt meegeleverd, is de soundbar ook zonder goed te gebruiken. De Bar 5.0 werkt namelijk volledig draadloos, werkt met alle voice control en muziekdiensten, beschikt over AirPlay 2, heeft een ingebouwde Chromecast en heeft Bluetooth.

De JBL Bar 5.0 Multibeam is in het voorjaar te verkrijgen en kost €399.

JBL Charge 5

JBL heeft ook de Charge-lijn een update gegeven. De populaire speaker is alweer toe aan z’n vijfde versie en ditmaal betreft het enkele kleine updates ten opzicht van de Charge 4. De Charge 5 heeft dezelfde 20 uur aan batterij, een soortgelijk design en is ook waterdicht met een IP67-classificatie. In deze nieuwe versie zit echter een ‘racetrackvormige’ driver, een aparte tweeter en dubbele passieve radiatoren. Dit moet voor indrukwekkende audiohelderheid en diepe bassen gaan zorgen, aldus JBL zelf.

De JBL Charge 5 is vanaf maart 2021 te koop en kost €179

HP Elite Wireless Earbuds

HP heeft zich echt op de thuiswerkers gericht met de HP Elite Wireless Earbuds. Deze oordopjes met ruisonderdrukking kan moeiteloos schakelen tussen je werk-pc of je iPhone. De oortjes hebben een 9.2 mm drivers en frequentiebereik tussen de 20 en 18.000 Hz. De Elite Wireless Earbuds beschikt daarnaast over Bluetooth 5.0 wat het mogelijk maakt om aan meerdere apparaten gekoppeld te zijn. Ook zitten er omnidirectionele microfoons in waardoor het geluid beter opgepakt wordt. Om de Earbuds volledig naar eigen wens in te stellen komt er een app, die ook voor iPhone beschikbaar komt.

De oordopjes komen in een oplaadcase met USB C-aansluiting. Volgens HP hoef je ze maar 15 minuten op te laden om er 1,5 uur mee te luisteren. De case doet er daarnaast 2 uur over om de Wireless Earbuds volledig op te laden.

De HP Elite Wireless Earbuds moeten in april 2021 verschijnen en krijgen een prijskaartje van $199.

JLab JBuds Frames

Voor wie wel wil genieten van muziek, maar geen oordopjes of koptelefoon op wil is er de JBuds Frames van JLab. Dit is een Bluetooth-gadget speciaal voor je bril of zonnebril. De JBuds Frames zijn twee kleine speakers die je op de pootjes van je bril kunt bevestigen. Hierdoor richten de speakers zich naar je oor, waardoor je kunt genieten van muziek.

De JLab JBuds Frames zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken, mocht je alleen aan één kant muziek willen horen. De modules zijn acht uur lang te gebruiken voordat de batterij leeg is en beschikken over een IPX4-classificatie en kan dus tegen een beetje water en zweet.

De JBud Frames worden ‘in de lente’ verwacht en hebben een prijskaartje van $50

Dell UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor

Dell heeft de eerste 40-inch ultrawide curved monitor uitgebracht. De monitor heeft een resolutie van 5120×2160, ook wel WUHD genoemd. Dit is geen 5k scherm, maar heeft 140 PPI. Dit komt overeen met een 32-inch 4k scherm, maar met meer kijkruimte. de UltraSharp monitor heeft een aspect ratio van 21:9, ideaal voor multitaskers die slechts een scherm willen.

Het scherm is voornamelijk interessant omdat het beschikt over een Thunderbolt 3-aansluiting. Hierdoor hoef je je Mac met slechts een kabel aan te sluiten. Ook kan de monitor een MacBook Pro met eenzelfde kabel opladen. Daarnaast heeft het scherm twee HDMI-aansluitingen, een 1.4 DisplayPort, drie USB A-aansluitingen, een Ethernet aansluiting en een jack aansluiting.

De Dell UltraSharp 40 Curved WUHD Monitor wordt eind januari verwacht en heeft in de Verenigde Staten een prijskaartje van $2,099.99 gekregen.

Mudra band

Het bedrijf Wearables Devices heeft een manier gevonden om de Apple Watch nog iets slimmer te maken. Het bedrijf heeft de Mudra Band voor de Apple Watch uitgebracht en hiermee hoef je je Apple Watch niet meer aan te raken. Het bandje is een slimme toevoeging wat ervoor zorgt dat je je Apple Watch door middel van bewegingen kan bedienen. De Mudra Band heeft een sensor ingebouwd dat de signalen van je hersenen naar je vingers detecteert en koppelt er vervolgens een actie aan. Sta je bijvoorbeeld net afwasje te doen en kun je je Apple Watch niet bedienen? Dan kun je met je wijsvinger op je duim tikken om een telefoongesprek aan te nemen.

Je kunt de acties zelf instellen. Wil je Siri activeren met je ringvinger? Geen probleem. De Mudra Band werkt met Bluetooth Low Energie om te communiceren met je Apple Watch. Het bandje is geschikt voor 38mm, 40mm, 42mm en 44mm Apple Watches.

De Madura Band wordt in maart verwacht en moet $179 gaan kosten.

TP-Link routers

Ook TP-Link heeft van zich laten horen. Het bedrijf heeft enkele nieuwe routers gepresenteerd, waaronder twee mesh systemen. Alle nieuwe routers van TP-Link ondersteunen WiFi 6. Als eerste is de Deco X96, een tri-band router die 2.4Ghz, 5Ghz en 6Ghz ondersteund. Volgens TP-Link kunnen hiermee snelheden tot 6.600 Mps worden behaald. Het systeem gebruikt daarnaast AI om het beste WiFi-signaal te creëren.

De nieuwe routers komen in de loop van 2021 beschikbaar, maar prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Satechi Dock5

Satechi staat bekend om de vele Apple-accessoires die het bedrijf maakt, zoals oplaaddocks, Mac-apparatuur en meer. De Dock5 is een nieuwe compacte oplaaddock voor maximaal vijf apparaten, zoals AirPods, iPhones en iPads. De dock bestaat uit een draadloos oplaadpunt met 10W, met daarachter gleuven om iPhones of iPads in te zetten. Met een korte oplaadkabel verbind je deze aan de usb-poorten aan de zijkant. De usb-a-poorten werken met 12W, terwijl de twee usb-c-poorten 20W per stuk leveren.

De Satechi Dock5 kost $59,99 (exclusief verzendkosten) en verscheept ook naar Nederland. We verwachten deze dock op een later moment ook bij Nederlandse winkeliers.