Waarop moet je letten bij je volgende WiFi-router? Check welke specs een router moet voldoen en of je beter af bent met een traditionele router of een mesh-systeem.

Een nieuwe WiFi router kiezen: zoveel keuze!

Apple is gestopt met AirPort-routers, dus je bent aangewezen op externe aanbieders. Qua design is er heel wat keuze, van witte designzuiltjes tot nerdy uitziende zwarte dozen met antenne-uitsteeksels. Waarop moet je letten? Maar behalve hoe het eruit ziet, is het ook belangrijk om op de specs te letten.

HomeKit-routers

Ben je Apple-gebruiker, dan kan het interessant zijn om op HomeKit-ondersteuning te letten. HomeKit-routers zijn sinds begin 2020 verkrijgbaar, waarbij je de keuze hebt uit Linksys en Eero. De HomeKit-ondersteuning zorgt vooral voor verbeterde beveiliging. Het zorgt voor een extra beveiligingslaag rondom je aangesloten HomeKit-accessoires en maakt ze minder gevoelig voor hacks. Als één van je accessoires een beveiligingslek heeft, is de rest van je netwerk niet in gevaar.

Een ander voordeel van HomeKit-routers is dat ze zichtbaar zijn in de woning-app, waar je extra functies kunt instellen. Je kunt bijvoorbeeld regelen met welke diensten je HomeKit-accessoires mogen communiceren, zowel binnen het netwerk als daarbuiten.

Voordelen HomeKit-routers:

Betere bescherming, zonder dat je moeite hoeft te doen.

Automatische firewall rondom je producten.

Instellingen regelen via Woning-app.

Nadelen HomeKit-routers:

Momenteel nog weinig keuze uit merken en modellen.

Apple geeft weinig informatie over de functionaliteit.

Bekijk ook Alles over HomeKit-routers: de support wordt nu uitgerold Apple biedt ondersteuning voor HomeKit-routers. Daarbij ligt de nadruk op het verbeteren van je privacy. Fabrikanten zoals Linksys en Eero doen mee en bij de serviceproviders heeft Charter Spectrum zich aangemeld.

WiFi 6 of 6E

De meeste mensen hebben nog een router die met WiFi 5 (802.11ac) werkt. Dat voldoet vaak prima, maar ben je toe aan een nieuwe dan zou je eens naar WiFi 6 kunnen kijken. Dit speelt sinds 2019 en er is inmiddels ruimte keuze uit WiFi 6-routers van merken als Linksys, Netgear, TP-Link en ASUS. Het voordeel is dat deze routers een hogere snelheid bieden.

Heb je geen haast, dan zou je ook kunnen wachten op WiFi 6E. TP-Link, Netgear en Linksys hebben al routers aangekondigd die ze willen uitbrengen, maar het kan nog wel tot 2022-2023 duren voordat dit echt gaat spelen en er voldoende aanbod is. Routers voor WiFi 6 zijn al in ruime mate verkrijgbaar.

Bekijk ook Met deze WiFi 6-routers blijft jouw huishouden op snelheid WiFi 6, ook wel Wireless AX genoemd, verbetert je draadloze netwerk. Het zorgt voor verbindingen die drie keer sneller zijn dan de vorige versie. De iPhone is er sinds de 11-serie al geschikt voor, maar je hebt wel een router nodig die er geschikt voor is. We zetten het aanbod van WiFi 6-routers voor je op een rijtje.

Heb je al WiFi 6 in je router nodig? Eigenlijk niet: de huidige snelheden van 802.11ac zijn voor veel toepassingen nog snel genoeg. Voor gaming en als je voorbereid wilt zijn op de toekomst kun je het beste wel voor WiFi 6 kiezen. Hou er rekening mee dat je apparaten er ook geschikt voor moeten zijn, om er echt van te kunnen profiteren, hoewel de routers ook backwards compatible zijn met eerdere standaarden. Apple ondersteunt WiFi 6 sinds de iPhone 11, maar biedt nog geen ondersteuning voor WiFi 6E.

Bekijk ook De eerste routers met WiFi 6E komen eraan: dit moet je weten Sinds 2019 vliegt de term WiFi 6 ons om de oren. Maar ondertussen staat de opvolger alweer klaar: de eerste routers met WiFi 6E zijn aangekondigd. We leggen je uit wat dit nu precies betekent, of je Apple-producten er al geschikt voor zijn en of het nu al nodig is om je router te vernieuwen.

Voordelen WiFi 6 routers:

Klaar voor de toekomst: je kunt weer een paar jaar vooruit.

Hogere snelheden: van 3,5 Gbps naar 9,6 Gbps. Voor internetten maakt dat niet zoveel verschil. De meerwaarde zit hem erin dat meer apparaten in je netwerk deze snelheid aankunnen.

Ook snel op drukke plekken: ook als je met heel veel devices verbonden bent blijft de verbinding stabiel. De apparaten houden namelijk niet continu een WiFi-kanaal bezet, maar benutten alleen de benodigde bandbreedte.

Betere dekking: bij dikke betonnen muren of isolatie kan het bereik minder zijn. Omdat WiFi 6 zowel op hoge als lage frequenties werkt heb je minder last van storing en signaalverlies.

Betere beveiliging: WiFi 6 biedt ondersteuning voor WPA3, de opvolger van het beveiligingsprotocol WPA2. Hiermee wordt de beveiliging van je verbinding beter en bij openbare netwerken wordt het verkeer beter versleuteld, waardoor er minder kans is op hacks en malware-aanvallen.

Langere batterijduur voor je mobiele devices. WiFi 6 maakt gebruik van de target wake time (TWT)-functionaliteit. Wifi-verbindingen leveren pakketjes data af aan verbonden devices. Hoe meer verbonden devices, hoe langer dit duurt en hoe meer wachttijd je hebt. WiFi 6-routers kunnen aan devices laten weten hoe lang het duurt voordat het volgende pakketje binnenkomt. Het device kan ondertussen in sluimerstand gaan, wat een positieve invloed heeft op de levensduur van de batterij.

Er is inmiddels ruime keuze uit modellen en aanbieders.

Nadelen WiFi 6 routers:

Voor veel huishoudens is de snelheid van WiFi 6 nog helemaal niet nodig.

Check vooraf of je internetaanbieder wel hogere snelheden aanbiedt. Anders heb je er nog niets aan.

WiFi 6 routers zijn vaak aanmerkelijk duurder dan de instapmodellen met WiFi 5.

Meshsysteem

Wil je gebruik maken van een traditionele router of een meshsysteem? Meshsystemen zijn momenteel erg populair omdat ze een groter oppervlak kunnen afdekken. Je gebruikt daarbij meerdere nodes (knooppunten), die je verspreid over je huis neerzet. Voor een gewoon huis zijn twee of drie nodes ruim voldoende. Ook kun je gemakkelijk hiermee je netwerkbereik uitbreiden naar bijvoorbeeld een zolder of schuur. Een bekend meshsysteem is Google Nest Wifi, maar dit systeem heeft wel beperkingen. Het ondersteunt nog niet de nieuwste standaarden (802.11ax oftewel WiFi 6) en het werkt ook niet met HomeKit. Een set van twee stuks kost rond de 200 euro.

Bij een meshnetwerk moeten de router en nodes gemaakt zijn door dezelfde fabrikant. Andere opties voor meshsystemen vind je bijvoorbeeld bij de fabrikanten Ubiquiti, Netgear Orbi, Linksys Velop en TP-Link Deco.

Voordelen meshsysteem:

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een meshsysteem:

Betere dekking in je hele huis. Je bent niet langer afhankelijk van een enkele router, maar van een netwerk van losse nodes die met elkaar samenwerken.

Eén netwerk in het hele huis. Als je een repeater gebruikt heb je aparte netwerken (bijvoorbeeld ‘boven’ en ‘beneden’). Bovendien toont een meshsysteem maar één netwerk, zowel voor 2,4GHz en 5GHz. Je hoeft dus niet handmatig tussen beide te wisselen.

Minder storingen. Omdat er meerdere nodes zijn, ligt je netwerk niet meteen eruit als één van de apparaten stuk gaat. Omdat alle nodes hetzelfde zijn kun je een kapotte node gemakkelijk vervangen. Bij een traditionele router zul je meteen een duur nieuw apparaat moeten kopen, terwijl je bij een mesh-systeem een losse node koopt als er eentje kapot gaat.

Modulair: je kunt het zo groot maken als je zelf wilt door meer nodes toe te voegen. Het toevoegen van een node vereist ook geen technische kennis.

Nadelen meshsysteem:

Prijs: de huidige meshsystemen zijn vrij duur. Een router met repeater is waarschijnlijk goedkoper.

Minder technische functies. Mesh-systemen zijn ontworpen om zo consumentvriendelijk te zijn. Daardoor ontbreken vaak geavanceerdere functies zoals het wijzigen van de DHCP IP, het toevoegen van een andere DNS of zelf kiezen of je gebruik maakt van het 2,4GHz netwerk. Simpel heeft soms ook nadelen, vooral als je graag zelf je netwerk tweakt.

Schaalbaarheid: het bereik van een losse node is minder dan van een losse router en repeater. Je zult dus vrij veel nodes in je huis moeten zetten als je een groot huis hebt. Daardoor wordt het al snel duur.

Snelheid: de snelheid neemt af naarmate je verder van de vaste internetaansluiting zit. Bij een mesh-systeem start het signaal bij de eerste node, die het versterkt en doorstuurt naar de volgende. Wil je écht supersnel internet overal in huis, dan zul je bekabeling met UTP-poorten door je hele huis moeten aanleggen.

Traditionele router

Je zou ook kunnen kiezen voor een traditionele router. Deze sluit je aan op de internetaansluiting van je provider en vervolgens moet deze dekking bieden voor het hele huis. Je kunt dit eventueel uitbreiden met systemen die de dekking verder uitbreiden, bijvoorbeeld met een repeater of apparaatjes die via het stopcontact werken (zoals Devolo).

Deze producten geven wisselende resultaten: sommige mensen zijn er erg tevreden over en bij andere werkt het totaal niet. Voor kleine appartementen is een traditionele router vaak voldoende. Heb je veel last van betonnen muren, dikke vloeren of gewoon een erg groot huis, dan is een mesh-systeem vaak beter.

Goede opties voor een traditionele router zijn die van Netgear Nighthawk, Linksys MR-serie, TP-Link Archer of ASUS Rapture. Ze zijn er ook voor de nieuwste standaard, WiFi 6E.

Voordelen traditionele router:

Vertrouwde oplossing, mensen zijn dit al gewend.

Prima voor een wat kleiner huis.

Nadelen traditionele router:

Bij dode plekken in je netwerk moet je met repeaters werken.

Losse netwerken voor 2,4GHz en 5GHz, soms zit je op het verkeerde netwerk.

WiFi-router kiezen: de specs

Bij het kiezen van een nieuwe WiFi-router kun je letten op de hierboven genoemde keuze. Verder zou je nog kunnen letten op de volgende specs:

802.11ac of 802.11ax , de meest recente standaarden voor draadloze netwerken.

of , de meest recente standaarden voor draadloze netwerken. Multi-core processor met minimaal 128GB RAM.

met minimaal 128GB RAM. Simultane dualband of tri-band, waarbij de router over beide frequenties (2,4GHz en 5Gz) data kan versturen. Je krijgt daarbij de best mogelijke performance.

of tri-band, waarbij de router over beide frequenties (2,4GHz en 5Gz) data kan versturen. Je krijgt daarbij de best mogelijke performance. WPA2 Personal (AES) encryptie of liever nog WPA3, de nieuwste standaard voor encryptie.

of liever nog WPA3, de nieuwste standaard voor encryptie. MIMO of MU-MIMO , voor verbeterde performance als meerdere apparaten tegelijk gebruik maken van het netwerk.

, voor verbeterde performance als meerdere apparaten tegelijk gebruik maken van het netwerk. Minimaal één USB-poort , bij voorkeur USB 3.0. Routers zoals de TP-Link Archer AX6000 bieden ook een USB-C poort voor nieuwere mobiele apparaten.

, bij voorkeur USB 3.0. Routers zoals de TP-Link Archer AX6000 bieden ook een USB-C poort voor nieuwere mobiele apparaten. Advanced QoS in plaats van gewone QoS (Quality of Service).

in plaats van gewone QoS (Quality of Service). Smart home-functies, zoals HomeKit, IFTTT en dergelijke.

Apple geeft tips hoe je een Wi-Fi-router het beste kunt instellen, zodat het goed samenwerkt met je iPhone, Mac en andere Apple-producten. Je leest hier meer erover.