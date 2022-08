Al jaren zijn er verschillende externe lenzen te koop voor je iPhone. Maar heb je die nog wel nodig, nu de ingebouwde camera's van de iPhone steeds beter worden? Voegen de externe lenzen nog wel iets toe? In deze gids leggen we het aan je uit.

Bij elke nieuwe iPhone verbetert Apple de camera. Niet alleen de software die het aanstuurt wordt steeds beter, maar ook de lenzen en andere hardware. Bovendien kun je sinds de iPhone 7 Plus kiezen voor een smartphone met dubbele camera, waardoor je mooiere portretten met diepte-effect kunt schieten en optisch kunt inzoomen. Je kunt je afvragen of je dan nog wel extra geld wilt uitgeven voor een externe lens. In deze gids geven we daarop het antwoord!

Wat is een externe iPhone-lens?

Een externe lens zet je bovenop de normale cameralens van je iPhone. De bekendste aanbieders zijn Moment en Olloclip. Moment is wat lastiger bij Nederlandse webwinkels te vinden, maar Olloclip vind je op meerdere plekken zoals:

Losse lenzen kosten vaak een paar tientjes. Let bij het kopen ook op het bevestigingssysteem. Bij Olloclip is dat het Connext X-systeem, waarmee je gemakkelijk de lenzen onderling kunt verwisselen.

Er zijn ook lenzen die je met een klem aan je iPhone vastmaakt, zoals die van Black Eye:

Welke externe iPhone-lenzen zijn er?

Er zijn verschillende soorten lenzen, met ieder zijn eigen sterke en zwakke punten. Wij leggen de vier bekendste en meest voorkomende lenzen uit en beschrijven wanneer je het beste voor welk type kunt kiezen.

Telelens

Jaren geleden was je bij de iPhone aangewezen op een enkele lens, maar sinds de iPhone 7 Plus is dat uitgebreid met een tweede lens, een telelens. Hiermee kun je inzoomen, maar een baanbrekend optisch zoombereik is daarmee nog steeds niet mogelijk. Zowel Moment als Olloclip bieden telelenzen aan, die qua optisch bereik vergelijkbaar zijn met de gewone camera van de iPhone. Waar ze tot hun recht komen is als je de externe lens op de ingebouwde telelens bevestigt. Je hebt daarmee het optisch bereik uitgebreid van de standaard 2x-zoom naar 4x-zoom. Wil je dus een flink zoombereik op je iPhone hebben, dan is een externe telelens het overwegen waard. Nadeel is wel dat je niet een zoombereik tussen de 2x en 4x kan kiezen. Het is óf 2x, óf 4x.

Voorbeelden:

Telelenzen bij Pixogo

Moment Telephoto Lens 58mm ($140)

Hieronder zie je een voorbeeld van een foto die met een telelens is gemaakt:



Om de Half Dome-berg goed te centreren was het noodzakelijk om flink in te zoomen.

Fisheye-lens voor iPhone

Een ander bekend type lens is de zogeheten fisheye-lens. De naam is afgeleid van de bolle vorm van de lens, waarmee je een breed perspectief hebt voor je foto. Zowel Moment als Olloclip bieden een (bijna) 180 graden perspectief met hun fisheyes. Ze bieden hiermee iets wat de iPhone zelf onmogelijk aan kan. De vraag is wel wanneer je zo’n ontzettend breed perspectief wil gebruiken. Het is vaak erg lastig om met zo’n wijde lens een punt te vinden waar het effect goed tot zijn recht komt. Voor veel foto’s is het niet geschikt, maar wil je bijvoorbeeld een foto maken van een groot gebouw, dan levert het zeker een niet-alledaagse foto op.

Voorbeelden:



Om het kolossale aspect van de Hooverdam vast te leggen is een fisheye-lens erg welkom.

Groothoeklens

Wil je wél meer in beeld hebben, maar niet de extreme vertekening van een fisheye-lens? Dan ben je op zoek naar een groothoeklens. Dit type lens is geschikt voor landschapsfotografie waarbij je wil laten zien hoe groots bijvoorbeeld een berggebied is, of juist hoe rustig en stil het kan zijn in een woestijnlandschap. Bij een foto gemaakt met een groothoeklens hoeft het niet om de kleinste details te gaan, maar ligt de nadruk vooral op de foto als geheel.

Voorbeelden:



Met de groothoeklens zie je alles vanaf Glacier Point in Yosemite (de Half Dome-berg is hier een stuk kleiner dan met de telelens).

Macrolens

Het vierde type lens is de macrolens. Deze lens is geschikt voor het fotograferen van kleine details of voorwerpen. Denk aan een insect of de groeven in een houten tafel. Macrolenzen zijn standaard ingezoomd, en je hoeft minder ver van je onderwerp af te staan om de focus in te stellen. De macrolenzen van Moment en Olloclip zoomen allebei flink in waardoor je een insect niet afschrikt als je er een plaatje van schiet. Een ander voordeel van de macrolens is dat je een mooie wazige achtergrond creëert. Zo komt je onderwerp mooi uit de verf.

Voorbeelden:

Macrolenzen bij Pixigo

Moment Macro Lens voor iPhone ($110)

Olloclip groothoek- en macrolens bij Amac



Voor deze waterjuffer wil je niet te dichtbij komen, dus is een macrolens de beste keuze.

Heb je een externe lens nodig?

Dat hangt er maar net vanaf wat je van plan bent te gaan doen en welke eisen je aan je foto’s stelt. De ingebouwde camera van de iPhone zal voor de meeste mensen goed genoeg zijn. Het (optische) zoombereik is degelijk en de meeste mensen zullen toch geen professioneel ogende foto’s willen maken van insecten. Ben je echter van plan om je Instagram naar een hoger niveau te tillen en heb je geen geld over voor een dure spiegelreflexcamera met allerlei lenzen, dan zijn de externe lenzen voor je iPhone ook vandaag de dag nog een daadwerkelijke toevoeging.

Sommige effecten kan Apple niet standaard op de iPhone bieden, zoals een fisheye of een supergroothoek.

Wat voor externe iPhone-lens heb je dan nodig?

Wil je de natuur in, dan is het aan te raden om een telelens en een groothoeklens mee te nemen. Je hoeft ze niet altijd te gebruiken, maar je weet van tevoren vaak niet waar je precies terechtkomt en onder welke omstandigheden. Wil je in die natuur ook nog insecten vastleggen, neem dan ook je macrolens mee voor de mooie bokeh. Weet je al goed wat je gaat fotograferen en wil je op een abstracte manier laten zien hoe groots je onderwerp eigenlijk is, dan is de fisheye-lens de moeite waard. Let wel op dat deze lens echt voor specifieke foto’s geschikt is, dus je kunt hem niet altijd op je iPhone laten.

Of je kiest voor Olloclip, Moment of een ander merk is een kwestie van voorkeur. Beide hebben hun eigen online shop, maar de Olloclip-lenzen zijn in Nederland een stuk beter te verkrijgen en bij webwinkel Pixigo vind je ook nog allerlei andere merken.