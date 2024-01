Met de Vision Pro kun je kijken naar 2D- en 3D-films. Maar het wordt pas echt interessant met het nieuwe filmformaat Apple Immersive Video. Daarbij wordt je echt omringd door de beelden en zorgt ruimtelijke audio dat je compleet wordt meegezogen in het verhaal. We leggen op deze pagina uit hoe je films en series kunt kijken op de Vision Pro in 2D, 3D en het nieuwe ‘immersive’ formaat.

Wat is Apple Immersive Video?

Apple Immersive Video is een nieuw entertainmentformaat dat door Apple is ontwikkeld en dat een meeslepende ervaring oplevert. Het gaat hier om 180-graden 3D-video’s in 8K-resolutie die zijn vastgelegd met Spatial Audio. Je zit dan werkelijk midden in het verhaal. Het is alleen beschikbaar op Apple Vision Pro, de mixed reality-headset van Apple.

Bij de start van Vision Pro kunnen gebruikers zonder kosten kijken naar een selectie van films en series in het Apple Immersive Video-formaat.

Alicia Keys: Rehearsal Room: Geeft een zeldzame blik in het creatieve proces van de zangeres. Je ziet hoe ze hits repeteert zoals “No One”, “If I Ain’t Got You” en “You Don’t Know My Name”. Via Apple Music krijg je ook toegang tot een exclusieve EP, zodra deze uitkomt.

Adventure volgt baanbrekende atleten, terwijl ze uitdagingen aangaan op de meest sensationele locaties ter wereld. In de eerste aflevering, genaamd Highlining, stap je samen met highliner Faith Dickey op het smalle koord. Ze gaat haar grootste uitdaging tot nu toe uitvoeren: een gewaagde oversteek op ruim 900 meter, boven de adembenemende fjorden van Noorwegen.

Wild Life neemt je mee naar enkele unieke wezens op aarde, onder begeleiding van experts die de dieren het beste kennen. De eerste aflevering speelt zich af in een neusdierenreservaat, waareen voormalige politiechef haar leven heeft gewijd aan het redden, grootbrengen en opnieuw tot leven brengen van deze reusachtige dieren.

Prehistoric Planet Immersive is gebaseerd op de bekroonde Apple Original-documentaireserie van Jon Favreau en de producenten van Planet Earth. Deze keer in de vorm van een meeslepende film die je meeneemt naar het dagelijks leven van de dinosaurussen. Te midden van spectaculaire landschappen volg je de majestueuze dieren. Langs een ruige oceaankust probeert een kolonie pterosaurussen een middagdutje te doen, maar dat blijkt allesbehalve rustgevend uit te pakken…

Er is nog meer content voor fans van dinorsaurussen. Er komt een nieuwe gratis app ‘Encounter Dinosaurs’, ontwikkeld door Apple zelf. Deze wordt meegeleverd bij de Vision Pro en neemt je mee naar het Krijt, een tijdperk 66 miljoen jaar geleden, toen dinosaurussen nog over de aarde liepen. De app is geproduceerd door Jon Favreau van het eerder genoemde ‘Prehistoric Planet’ en geeft je de mogelijkheid om te interacteren met de 3-dimensionale reptielen, alsof ze recht voor je neus staan.

3D-video kijken op Vision Pro

Aanvankelijk zal maar een beperkt deel van de films en video’s geschikt zijn om in het meest ‘immersive’ formaat te kijken. Er is echter genoeg aanbod van andere content. Apple belooft 150 titels in 3D, van de bekendste filmstudio’s. Denk aan:

Avatar: The Way of Water

Dune

Spider-Man: Into the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Je kunt deze huren of kopen zodra ze beschikbaar komen via de Apple TV-app op de headset. Heb je de 3D-versie van een film al gekocht, dan kun je die op de Vision Pro kijken zonder extra kosten.

De film Dune is in 3D te bekijken op de Vision Pro, maar je moet er wel voor betalen.

Ook Disney+ en andere streamingdiensten zullen een deel van de content in 3D beschikbaar stellen. Bij nieuwe 2D-releases zal de 3D-versie weldra volgen. Je bepaalt zelf of je de 2D- of 3D-versie van een film kijkt.

Eigen 3D-video’s bekijken

Heb je een geschikte iPhone, dan kun je daarmee ook Spatial Videos opnemen, die je in 3D kunt bekijken in de Foto’s-app. Spatial Video (ruimtelijke video) is een stereoscopische video die wordt vastgelegd met behulp van meerdere cameralenzen. Op de iPhone 15 Pro (Max) worden hiervoor de hoofdcamera (groothoek) en de ultragroothoek aan de achterkant gebruikt. Het beeldmateriaal wordt vervolgens met geavanceerde computationele technieken en HEVC-compressie bewerkt tot een Spatial Video.

Een zelfgemaakte Spatial Video voor Vision Pro, gemaakt met een iPhone 15 Pro.

Deze video’s kun je vervolgens bekijken op een Vision Pro-headset, compleet met diepte-effect wanneer je je hoofd beweegt. Het lijkt alsof de video in 3D is opgenomen. De opnamekwaliteit is 1080p met 30 frames per seconde en standaard dynamisch bereik. Eén minut Spatial Video neemt ongeveer 130 MG ruimte in beslag.

De Spatial Video is helaas niet in 3D te bekijken op een smartphone. Je zou je aanstaande bruiloft (of ander belangrijk moment) in Spatial Video kunnen opnemen, maar hou er rekening mee dat het daarna alleen in 2D af te spelen is op het iPhone-scherm.

Om een Spatial Video-opname te maken doe je het volgende:

Ga in de Instellingen-app naar Camera. Tik op Bestandsstructuren. Zet de schakelaar aan bij Ruimtelijke video voor Apple Vision Pro.

2D-video kijken op Vision Pro

Uiteraard kun je met een Vision Pro ook gewone films en series kijken, waaronder de vele bekroonde Apple Originals. Denk aan Killers of the Flower Moon, Still met Michael J. Fox en de series Masters of the Air en The Morning Show. Je krijgt verder toegang tot de MLS Season Pass (als je ervoor betaalt) en diverse andere streaming apps en kanalen.

The Morning Show op Apple Vision Pro.

Om even te vergeten dat je in je eigen rommelige studentenkamer zit, kun je de Cinema Environment inschakelen. Je kiest vervolgens je favoriete stoel: zit je liever beneden, op het balkin, op de voorste, middelste of achterste rij? Het kan allemaal. De beelden die je bekijkt zijn daarbij wel grotendeels 2D en dat betekent dat de batterij van de Vision Pro ongeveer 2,5 uur zal meegaan.

De Apple MLS Season Pass op Vision Pro.

Disney+ belooft duizenden tv-programma’s en films, die je vanuit vier iconische omgevingen kunt bekijken:

Het Disney+ Theater, geïnspireerd op het historische El Capitan Theatre in Hollywood

De Scare Floor uit Monsters Inc. van Pixar

De Avengers Tower van Marvel, met uitzicht op de binnenstad van Manhattan

De cockpit van Luke Skywalker’s landspeeder, met uitzicht op een binaire zonsondergang op de planeet Tatooine uit het Star Wars-sterrenstelsel

Het aanbod van Disney+ op Apple Vision Pro.

Ook andere apps en streamingdiensten zullen hun content in 2D aanbieden, waaronder Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Discovery+, Amazon Prime Video en TikTok. Biedt jouw favoriete streaming videodienst nog geen Vision Pro-app, dan kun je wellicht kijken via Safari en andere browsers.

