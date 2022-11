Met Rapid Security Response kan Apple snelle beveiligingsupdates uitbrengen voor al je apparaten, zonder dat je handmatig hoeft te updaten. Het installeren van deze kleine beveiligingsupdates gebeurt automatisch en in deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Rapid Security Response: snelle beveiligingsupdates

Ben jij iemand die bij het verschijnen van nieuwe iOS-versies vaak nog wel even wacht met updaten, omdat er geen haast bij is? Bij nieuwe functies hoef je inderdaad niet haantje de voorste te zijn, maar als het om beveiligingsupdates gaat is het belangrijk dat je ze snel installeert. Apple heeft iets bedacht om dit voortaan sneller te kunnen uitvoeren. Met ingang van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura kan Apple automatisch kleine beveiligingsupdates uitbrengen, zonder dat er een complete software-update voor het besturingssysteem voor nodig is. Dit wordt door Apple ook wel Rapid Security Responses genoemd, in het Nederlands snelle beveiligingsmaatregelen.



Wat zijn snelle beveiligingsmaatregelen?

Je iPhone updaten kan automatisch, door simpelweg een schakelaar om te zetten. Maar niet iedereen doet dat en zelfs bij automatisch installeren van updates kan het wel even duren voordat je toestel is bijgewerkt. Dit kan problemen opleveren bij een gevaarlijk beveiligingslek, waarbij het eigenlijk de bedoeling is dat je zo snel mogelijk gaat updaten.

Met Rapid Security Response kan Apple snel fixes voor bugs voor actief aangevallen kwetsbaarheden uitbrengen. Voorheen waren deze fixes nog onderdeel van de normale software-updates, maar door ze los te trekken van de normale updates kan Apple sneller reageren.

De updates worden automatisch geïnstalleerd, soms zelfs zonder dat je iPhone, iPad of Mac hoeft te worden herstart. Dergelijke updates worden ook sneller naar je devices gestuurd dan de gewone software-updates.

Apple heeft het systeem getest bij de derde beta van iOS 16.2. Gebruikers kregen een pop-up met een melding dat er een Rapid Security Response (Snelle beveiligingsmaatregel) klaar stond, die meteen moest worden geïnstalleerd. Het ging hierbij slechts om een test.

Automatische beveiligingsupdates inschakelen

Om de automatische updates van het Rapid Security Response-systeem in te schakelen doe je het volgende:

Automatische beveiligingsupdate voor iPhone en iPad:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Software-update. Tik op Automatische updates. Zorg dat de schakelaar aan staat bij Beveiligingsmaatregelen en systeembestanden.

Automatische beveiligingsupdate voor Mac:

Open de Systeeminstellingen op de Mac. Ga naar Algemeen > Software-update Klik op de (i) achter Automatische updates. Zorg dat de schakelaar aan staat bij Installeer beveiligingsmaatregelen en systeembestanden.

De snelle beveiligingsmaatregelen worden dus verspreid via het standaard mechanisme voor software-updates in de (Systeem)Instellingen-app. Het installeren gebeurt redelijk snel, binnen een paar minuten. Na het installeren is de beveiligingsupdate te herkennen aan een letter achter het versienummer. Zo wordt iOS 16.2 na het installeren gewijzigd in iOS 16.2 (a).

Je kunt nog steeds op de normale wijze je iPhone updaten, maar hebt er een extra optie bijgekregen zodat je toestel veiliger is!